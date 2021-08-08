Полный перечень разрешенных в пост продуктов в августе 2021 года

Всего в православном церковном календаре содержится 4 периода многодневных постов. К ним относятся Рождественский пост, Великий пост, Петров пост и Успенский пост. Все эти посты установлены перед великими праздниками православной церкви, а цель поста состоит в духовном очищении каждого верующего для того, чтобы иметь возможность с чистой душой встречать значимый праздник.
Один из таких постов предстоит выдерживать верующим в скором времени - с 14 до 27 августа 2021 года. Этот пост называется Успенским, поскольку установлен перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы, которое отмечается всегда 28 августа.
Этим праздником завершается церковный православный год вот и начинается год следующий. Каждый год в православной церкви выглядит как цикл жизни Богородицы, самый первый праздник в начале церковного года это Рождество Пресвятой Богородицы. Соответственно, заканчивается год Её Успением.
Успенский пост длится всегда 14 дней и является таким же строгим, как Великий пост, установленный перед празднованием Пасхи. Все правила и традиции поста остаются такими же, как в самый длительный строгий пост. Однако один день Успенского поста содержит исключения - на этот период всегда выпадает ещё один великий двунадесятый праздник который называется Преображение Господне. В честь него верующим разрешается готовить к столу рыбу и подавать красное церковное вино. Других послаблений за все 14 дней поставь мне существует.
На всём протяжении постного периода запрещается употреблять в пищу мясо животных, мясо птицы, рыбу, молоко и все молочные продукты и яйца. Не смотря на то, что Успенский пост практически не отличается от Великого поста, переносится он мирянами проще, поскольку длится не так долго , а также всегда проходит в конце лета, что говорит о том, что добыть пропитание для постного стола становится гораздо легче. В это время активно спеют урожаи на собственных участках, собираются грибы в лесу, ягоды и фрукты в своих садах.
В некоторые дни поста в горячую пищу разрешается добавлять растительное масло. Это дополнительно ещё разнообразит постный стол, поскольку можно жарить и тушить овощи, грибы, а также делать супы с зажаркой - они являются более сытными.
Часто готовят каши, овощное рагу, можно готовить постную выпечку. Из-за обилия ягод и фруктов можно варить компот, готовить морсы и ставить квас. На всём протяжении поста разрешены к употреблению сухофрукты и орехи, которые тоже являются достаточно питательными.
Календарь питания на Успенский пост в 2021 году