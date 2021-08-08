Умерших после вакцинации от коронавируса теперь будут вскрывать: Слишком много смертей

О причине смерти погибшего невозможно узнать без проведения вскрытия. Теперь врачи в Германии намерены вскрывать каждого, кто умер после вакцинации.
О данной проблеме рассказал главный патологоанатом Гейдельбергского университета Петер Ширмахер. Данные о смертях пациентов после вакцинации в Германии продолжают увеличиваться, единственное, что может открыть причину гибели привитых людей — проведение анатомирования.
- В некоторых университетских клиниках уже давно проводят вскрытие больных, просто умерших от COVID-19, что помогает как можно лучше понять природу этой инфекции. Такой же способ должен быть принят и для исследования причин смерти после вакцинации — независимо от того, какая причина смерти изначально указана в документах, - отметил специалист.
По законам страны вскрытие погибшего можно проводить только после письменного разрешения родственников, однако, не вскрывая погибших, невозможно будет составить полную картину причин смерти, пишет МК.
- Врач морга, который вскрывает пациента, иногда даже не в курсе, что тот был вакцинирован, и поэтому не устанавливает связь с вакцинацией, а ставит естественную причину смерти. Мы по-прежнему слишком мало знаем о последствиях вакцинации, что впоследствии может вылиться в катастрофическую картину. И хотя летальные исходы после вакцинации происходят относительно редко, их число все равно достаточно большое, чтобы перестать их игнорировать, - констатировал Ширмахер.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце июля в одном из моргов Новосибирской области перепутали трупы людей, умерших от коронавируса.