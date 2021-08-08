Путин запускает новую программу обеспечения россиян жильем
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Путин запускает новую программу обеспечения россиян жильем

1:54:418/8/2021Фото: Pixabay
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Льготная ипотека будет рассчитана как для строительства жилых домов так и для покупки готового жилья.

Строительство домов и покупка жилья на льготных условиях в России стало приоритетом властей

О введении новой льготной программы для обеспечения жильем граждан России стало известно от президента России Владимира Путина во время встречи в Башкирии.

Работники и строители завода «Цемикс» в республике стали первыми, кто узнал о новой программе правительства. Президент России рассказал, что данное решение о льготном кредитовании для индивидуального жилищного строительства уже принято, сейчас проходит работа над деталями программы в правительстве России.

Глава государства пояснил, что использование данной льготной программы будет допустимо как для строительства жилых домов так и для покупки готового строения. В настоящее время в России уже действует несколько программ, которыми могут воспользоваться семьи с детьми на льготных условиях. Также есть ипотеки с пониженными ставками для любых категорий граждан.

6 августа президент России Владимир Путин посетил Башкирию.

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