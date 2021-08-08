Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года
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Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года

3:20:548/8/2021Фото: Правмир
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С молитвами о здравии к нему обращаются при самых тяжелых и неизлечимых болезнях, просят об облегчении боли, об исцелении душевных и телесных недугов.

целитель Пантелеймон
С молитвой целитель помог многим тяжело больным

Здоровье, это самое главное, что есть у человека, а потому при любых его нарушениях мы первым делом стараемся излечиться.

Святого целителя Пантелеймона, день почитания памяти которого ежегодно проводится 9 августа, очень почитают не только в России, но и во многих других странах. Этот целитель является очень почитаемым, поскольку при жизни, а также после его смерти у его мощей, очень многие страждущие получили чудесные исцеления от самых тяжелых болезней и недугов, когда врачи были не в состоянии помочь.

К его образу обращаются даже во время Соборования, а также во время таинства освящения воды. Практически в каждом домашнем иконостасе есть икона этого целителя.

Святого Пантелеймона считают покровителем всех врачей. Частицы его мощей хранятся в 2 местах в Греции, также они есть и в Москве.

Очень много построено в его честь храмов и часовен, а его икона в каждом храме занимает почётное место.

С молитвами о здравии к нему обращаются при самых тяжелых и неизлечимых болезнях, просят об облегчении боли, об исцелении душевных и телесных недугов. Святому целителю можно молиться не только за себя, но из-за своих родных, а также за детей.

Молитвы

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