Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года

Здоровье, это самое главное, что есть у человека, а потому при любых его нарушениях мы первым делом стараемся излечиться.
Святого целителя Пантелеймона, день почитания памяти которого ежегодно проводится 9 августа, очень почитают не только в России, но и во многих других странах. Этот целитель является очень почитаемым, поскольку при жизни, а также после его смерти у его мощей, очень многие страждущие получили чудесные исцеления от самых тяжелых болезней и недугов, когда врачи были не в состоянии помочь.
К его образу обращаются даже во время Соборования, а также во время таинства освящения воды. Практически в каждом домашнем иконостасе есть икона этого целителя.
Святого Пантелеймона считают покровителем всех врачей. Частицы его мощей хранятся в 2 местах в Греции, также они есть и в Москве.
Очень много построено в его честь храмов и часовен, а его икона в каждом храме занимает почётное место.
С молитвами о здравии к нему обращаются при самых тяжелых и неизлечимых болезнях, просят об облегчении боли, об исцелении душевных и телесных недугов. Святому целителю можно молиться не только за себя, но из-за своих родных, а также за детей.
Молитвы