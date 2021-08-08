Какие чудеса совершал Николай Чудотворец и кого исцелял?

Святитель Николай, именуемый в народе Чудотворцем, является очень почитаемым святым, которого чтят не только в православной, но и в католической церкви. В его честь в церковном календаре есть три особых праздника. Они отмечаются в мае, августе и в декабре.
Николай Чудотворец родился и вырос в богатой знатной семье, однако с самого раннего детства он приобщился к христианству и всю свою жизнь положил на служение Господу Богу. Он был образованным человеком, много молился и изучал священные тексты.
Никогда и никому в своей жизни Николай Чудотворец не отказал в оказании помощи, причём никогда за это не брал плату. Он вел довольно аскетичный образ жизни, раздав совершенно всё наследство, которое досталась ему от богатых родителей. Себе он не оставил даже дома, пожертвовав всё бедным и нищим людям.
Кто бы ни обращался к святителю Николаю за помощью, будь-то знатный вельможа или последний нищий, он ко всем оборачивал свой одинаково ласковый взгляд и с чистым сердцем и молитвой оказывал помощь, о которой его просили.
Его покровительство распространялось на всех путешественников и моряков вдали от дома, он помогал торговцам в налаживании своего дела, помогал разрешить денежные и финансовые трудности, всегда помогал молодым женщинам и девушкам в налаживании семейных отношений и поисках любимого человека, особым образом он относился к маленьким детям.
Санта-Клаус, известный на западе, это ни кто иной как святитель Николай, который под Рождество разносит малышам подарки.
Было известно много случаев, когда он он исполнял самые горячие желания у людей, излечивал их от тяжелых заболеваний при помощи молитвы, помогал найти правильный жизненный путь и всегда давал самый добрый совет.
Молитва перед иконой святителя Николая Чудотворца должна читаться в тишине, с зажженной перед ней лампадой или свечой. Каждому верующему рекомендуется в своём иконостасе иметь икону Николая чудотворца - этот святой является настолько почитаемым христианстве, что он единственный, в чью честь еженедельно по четвергам читаются в храмах особые молитвы.
Молиться святителю Николаю можно совершенно в любых трудных ситуациях, которые могут возникнуть в вашей жизни. Необходимо помнить, что он всего лишь передает наши просьбы Господу Богу, а будет на них ответ или нет, зависит только от Бога. Однако этот святой считается одним из самых лучших заступников, который может донести вашу просьбу до Господа.