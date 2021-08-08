Детский реабилитационный центр в Бердске за 7,6 млрд рублей построит "Концерн Титан-2". Он же сооружает синхротрон в Кольцово

Расторжение контракта с компанией из Красноярска на строительство детского реабилитационного центра в Бердске признали законным. Такое решение принял арбитражный суд Москвы 4 августа. Суд отказал строительной компании «Сибиряк» в иске. Застройщик просил признать незаконным решение ФАС, признавшей красноярскую фирму уклонившейся от заключения контракта на строительство федерального центра в Бердске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", детский реабилитационный центр собираются строить в районе поселка Светлого в зеленой зоне. "Сибиряк" стал победителем электронного аукциона. Премьер Михаил Мишустин еще в начале 2021 года подписал постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 млрд рублей.
По данным сервиса Sbis.ru, ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» образована 3 ноября 2004 года в Красноярске. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал строительной компании составляет 2 млрд руб. Владельцами компании являются Владимир Егоров и Екатерина Кочеткова. Организация насчитывает 6 филиалов и 11 учрежденных компаний. Имеет 13 лицензий. На конец 2019 года выручка компании составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль – 90,5 млн. рублей.
Строительная компания "Сибиряк" построила в Красноярске несколько жилых комплексов, детские сады и школы, студгородок для Сибирского федерального университета: три 24 этажных и три 10 этажных общежития. Это максимальная этажность в городе. А также УСК «Сибиряк» возвела несколько важнейших объектов Универсиады-2019: «Многофункциональный комплекс «Сопка», «Перья», «Радуга», «Снежный». Кроме того, за 27 месяцев был построен самый современный хирургический комплекс за Уралом. Он представляет собой три 8-этажные «башни» с палатами для хирургических пациентов на 375 мест. В 2017 году директор "Сибиряка" Владимир Егоров выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Красноярска, но в последний момент отказался от борьбы.
Как передает «Континент Сибирь», перед заключением договора ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выяснил, что банковская гарантия, необходимая для заключения контракта, оформлена УСК «Сибиряком» с нарушениями. По условиям аукциона его победитель должен внести на счет заказчика определенную сумму. Если победитель этого не делает сам, то сумму с его счета списывает заказчик. В банковской гарантии, выданной ПАО «Сбербанк России» УСК «Сибиряку», как установил арбитражный суд, «отсутствует условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии». На основании этого строительная компания признана уклонившейся от заключения контракта.
В апреле 2021 года года в Красноярске был задержан сын Владимира Егорова – Константин Егоров. По предварительной информации, его подозревают в махинациях при поставках оборудования в Красноярскую клиническую больницу.
По решению ППК «Единый заказчик в сфере строительства» подрядчиком строительства детского реабилитацинного центра для оказания высокотехнологичной помощи в Бердске стал российский холдинг «Концерн Титан-2». Эта компания также строит Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Кольцово под Новосибирском.
Строить реабилитационный центр в Бердске будут по поручению президента Владимира Путина. К 2024 году должно быть создано два федеральных центра мирового уровня - один в Крыму, другой в Новосибирской области.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в реабилитационном центре, рассчитанном на 300 койко-мест, будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре дети будут находиться вместе с родителями. Это позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях. Объект разместится на территории Барышевского сельсовета, землю которого передают Бердску. Эта территория находится в курортной зоне на берегу Бердского залива. Ради крупного проекта произойдет передел земли соседнего с Бердском Новосибирского района. Около 1200 гектаров отойдет областному центру, 855 га — наукограду Кольцово и 12,5 га — Бердску.