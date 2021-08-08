В Турции погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом

Ранним утром 8 августа 14 человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщили местные власти.
"Сегодня в 4.40, автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. 11 человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - рассказали в администрации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 7 августа 9 человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции. А несколькими днями раньше в ДТП попал пассажирский автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Они собирались возвращаться в Самару. Погибли трое россиян.