В Турции погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом
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В Турции погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом

1:39:588/8/2021Фото: vk.com
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Очередная авария с массовой гибелью пассажиров рейсового автобуса произошла на западе страны. 18 человек получили травмы.

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек, 18 ранены

Ранним утром 8 августа 14 человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщили местные власти.

"Сегодня в 4.40, автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. 11 человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - рассказали в администрации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 7 августа 9 человек погибли и 30 пострадали при аварии рейсового автобуса в провинции Маниса на западе Турции. А несколькими днями раньше в ДТП попал пассажирский автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Они собирались возвращаться в Самару. Погибли трое россиян.

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