"Увеличение рабочей недели и четырехдневка - из области фантастики", заявили в Госдуме
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"Увеличение рабочей недели и четырехдневка - из области фантастики", заявили в Госдуме

2:22:408/8/2021Фото: Pixabay
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Андрей Исаев назвал 8-часовой рабочий день и 40-часовую неделю одним из самых важных достижений, ставшими возможными после требований трудящихся.

Россияне будут работать как прежде, изменений в рабочей неделе не предвидится

Об увеличении рабочей недели в России речи нет и быть не может, также идея о переходе на четырехдневку не имеет под собой никаких оснований. Об этом рассказал Михаил Тарасенко, представляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная - из области фантазий, - цитирует Тарасенко ТАСС.

Ранее депутат Андрей Исаев назвал 8-часовой рабочий день и 40-часовую неделю одним из самых важных достижений, ставшими возможными после требований трудящихся. Он заявил, что государство придерживается этих норм и менять их не собирается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу от первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, представляющего КПРФ, прозвучала идея о введении увеличенной рабочей недели для того, чтобы "вытащить страну из разрухи".

Данная мысль прозвучала от депутата во время беседы с URA.RU, когда его попросили прокомментировать введение четырехдневной рабочей недели, о которой неоднакратно говорил глава Совбеза Дмитрий Медведев.

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