Почему Божественных спаса 3? Значение каждого

Ежегодно в августе православным предстоит отмечать праздники, посвящённые Господу. Все эти три праздника именуются Спасами, в честь спасителя. Однако, несмотря на то, что все они посвящены Иисусу Христу, богослужение в каждый из этих дней отличаются.
Первым спасом 14 августа люди отмечают медовый спас. В этот день на богослужениях принято восхвалять Крест Господень и Пресвятую Богородицу. Честные Древа Животворящего Креста Господня почитаются в честь того, что когда-то давно при помощи вынесения частицы Креста Господня ею была освящена вода в местности, где начинала бушевать эпидемия.
Освящение воды при помощи Креста Господня помогло остановить эпидемию, а потому в этот день во всех храмах происходит чин освящения воды. Богородице этот день посвящен потому, что это первый день Успенского поста, который выдерживают все православные для того, чтобы достойно и с очищенной душой встретить великий двунадесятый праздник Успения Богородицы.
Поскольку к этому времени пасечники начинают качать первый мед на своих пасеках, то принято на службу приносить мёд для для его освещения по окончании торжественного богослужения.
19 августа наступает второй спас. Он называется Яблочным спасом на горе, а установлен этот праздник параллельно с основанием двунадесятого праздника Преображения Господня, которое состоялось очень давно на горе Фавр. События этого дня описаны у трех евангелистов . Этот праздник вошёл в церковный календарь только в 5 веке. Появился он в честь того, что в этот день на Фаворской горе в честь описанных евангельских событий были освящены три храма. По аналогии с медовым спасом и сегодня на службу прихожане несут яблоки в корзинках, для того, чтобы священник мог осветить и этот урожай.
29 августа Церковь празднует перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. К под нерукотворным образом понимается полотенце, котором спаситель отер своё лицо после умывания и отдал его для царя, пораженного проказой.
Дело было так: однажды к Иисусу Христу правитель северного государства в Месопотамии отправил своего художника живописца для того, чтобы он привёз нарисованное изображение Иисуса Христа. Царю оно нужно было для излечения, поскольку он болел проказой. Этот царь верил в Христа и надеялся с его помощью получить исцеление. Иисус Христос после умывания вытер свое лицо полотенцем и отдал его живописцу вместо того, чтобы позировать для изображения. Когда живописец привез это полотенце царю, его развернули и увидели на нём лик Иисуса Христа, при помощи которого царь получил исцеление. Это изображение стали называть Нерукотворным Образом Христа и стали хранить его в особом месте дворца. Впоследствии этот лик был выкуплен и с почестями перенесен в Византию для хранения.
К этому богослужению поспевают и убираются все зерновые. Колосья, муку и свежих хлеб несут в храмы для освящения. Этот спас именуют Хлебным или Ореховым - орехи тоже собирают к этому времени.