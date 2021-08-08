Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему Божественных спаса 3? Значение каждого

5:20:218/8/2021Фото: pixabay
0

Ежегодно в августе православные отмечают три Спаса - три праздника, посвященных Спасителю. Что это за праздники и почему из три?

церковь
Верующие в августе отмечают три Спаса

Ежегодно в августе православным предстоит отмечать праздники, посвящённые Господу. Все эти три праздника именуются Спасами, в честь спасителя. Однако, несмотря на то, что все они посвящены Иисусу Христу, богослужение в каждый из этих дней отличаются.

Первым спасом 14 августа люди отмечают медовый спас. В этот день на богослужениях принято восхвалять Крест Господень и Пресвятую Богородицу. Честные Древа Животворящего Креста Господня почитаются в честь того, что когда-то давно при помощи вынесения частицы Креста Господня ею была освящена вода в местности, где начинала бушевать эпидемия.

Освящение воды при помощи Креста Господня помогло остановить эпидемию, а потому в этот день во всех храмах происходит чин освящения воды. Богородице этот день посвящен потому, что это первый день Успенского поста, который выдерживают все православные для того, чтобы достойно и с очищенной душой встретить великий двунадесятый праздник Успения Богородицы.

Поскольку к этому времени пасечники начинают качать первый мед на своих пасеках, то принято на службу приносить мёд для для его освещения по окончании торжественного богослужения.

19 августа наступает второй спас. Он называется Яблочным спасом на горе, а установлен этот праздник параллельно с основанием двунадесятого праздника Преображения Господня, которое состоялось очень давно на горе Фавр. События этого дня описаны у трех евангелистов . Этот праздник вошёл в церковный календарь только в 5 веке. Появился он в честь того,  что в этот день на Фаворской горе в честь описанных евангельских событий были освящены три храма. По аналогии с медовым спасом и сегодня на службу прихожане несут яблоки в корзинках, для того, чтобы священник мог осветить и этот урожай.

29 августа Церковь празднует перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. К под нерукотворным образом понимается полотенце, котором спаситель отер своё лицо после умывания и отдал его для царя, пораженного проказой.

Дело было так: однажды к Иисусу Христу правитель северного государства в Месопотамии отправил своего художника живописца для того, чтобы он привёз нарисованное изображение Иисуса Христа. Царю оно нужно было для излечения, поскольку он болел проказой. Этот царь верил в Христа и надеялся с его помощью получить исцеление. Иисус Христос после умывания вытер свое лицо полотенцем и отдал его живописцу вместо того, чтобы позировать для изображения. Когда живописец привез это полотенце царю, его развернули и увидели на нём лик Иисуса Христа, при помощи которого царь получил исцеление. Это изображение стали называть Нерукотворным Образом Христа и стали хранить его в особом месте дворца. Впоследствии этот лик был выкуплен и с почестями перенесен в Византию для хранения.

К этому богослужению поспевают и убираются все зерновые. Колосья, муку и свежих хлеб несут в храмы для освящения. Этот спас именуют Хлебным или Ореховым - орехи тоже собирают к этому времени.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
спаспраздникияблочный спасореховый спасМедовый Спас 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие праздники вы обязательно будете отмечать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
5:20:21 8/8/2021
Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
4:55:15 8/8/2021
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
4:39:11 8/8/2021
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
Какие чудеса совершал Николай Чудотворец и кого исцелял?
4:20:32 8/8/2021
Какие чудеса совершал Николай Чудотворец и кого исцелял?
Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево
4:14:45 8/8/2021
Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево
В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске
4:04:57 8/8/2021
В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске
БердскПодробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке
3:42:12 8/8/2021
Подробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке
Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года
3:20:54 8/8/2021
Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года
Уже 87 детей попали в больницу с отравлением из поезда до Адлера: До лагеря они так и не доехали
3:07:40 8/8/2021
Уже 87 детей попали в больницу с отравлением из поезда до Адлера: До лагеря они так и не доехали
Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе
2:43:13 8/8/2021
Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе