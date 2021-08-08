Сегодня открылся Портал Львиных ворот: как кардинально изменить жизнь в Новолуние с зеркальной датой 8/8

Каждый год с 28 июля по 12 августа открывается портал Львиных ворот, когда Земля, звезда Сириус и Солнце полностью выравниваются с пирамидами Гизы (Египет).
Что такое портал Львиных ворот в астрологии?
Портал Львиных ворот - это открытие редкого окна между духовным и физическим мирами. Хотя он проходит ежегодно с 28 июля по 12 августа, портал Lion's Gate считается официально активированным 8 августа, что в этом году также сопровождается Новолунием, пишет https://www.yourtango.com
Когда Земля, Солнце и Сириус выравниваются, они создают интенсивную энергию, которая меняет наше видение нас самих и мира. В сочетании с новолунием в величественной вибрации Льва открытие Врат Льва в этом году предлагает людям, рожденным под всеми знаками зодиака, возможность проявить мощные позитивные изменения.
Портал Львиных ворот назван в честь знака зодиака Лев, через который в настоящее время проходит Солнце.
Лев - это все о наших сердцах и страстях, которые в них бьются.
Лев любит иметь все, чтобы стать большим или вернуться домой, получать то, что он хочет, потому что он знает, что он король (или королева) своих собственных джунглей.
Во время работы с порталом Льва мы чувствуем рост осведомленности. Сначала это может проявляться в виде беспокойства, чрезмерного обдумывания, но как только портал закроется, это приведет нас к могущественному месту новообретенной цели.
Поскольку это «5» год в нумерологии (2 + 0 + 2 + 1 = 5), многие фокусируются на установлении баланса, особенно между материальными и физическими аспектами жизни.
Ангел номер 5 вращается вокруг свободы, приключений, независимости и счастья и напоминает нам, что нам нужно замедлиться и быть готовыми приветствовать изменения с позитивным настроем.
88 Значение числа ангела и нумерология
В нумерологии 8 - важное число, представляющее гармонию и бесконечность.
Число жизненного пути 8 - это уверенность, страсть, сила и стойкость - все это вы можете использовать, проявляя себя, когда портал Львиные врата открыт, и особенно во время Новолуния 8/8.
В виде двойного числа 88 означает, что вы движетесь к переменам. Это время принять необходимые окончания, чтобы вы могли быть полностью открыты для получения новых возможностей, которые появятся на вашем пути.
Сказать, что вселенная на нашей стороне в это время - ничего не сказать.
Каждый день нас просят идти на больший риск. Это уникальные возможности, которые дает нам божественное, чтобы мы более четко следовали нашей цели и шагали к нашему лучшему из возможных «я».
Как новолуние 8 августа во Льве взаимодействует с порталом Львиных ворот 2021 годаВ это время вселенная просит всех нас связаться с тем, что действительно имеет наибольшее значение, чего мы действительно хотим от жизни и кого мы действительно хотим рядом с нами, когда мы путешествуем по этому удивительно красивому путешествию.
В сочетании с «Новолунием» портал «Львиные врата» также может проливать свет на истину.
Иногда человек, которому мы больше всего лжем, - это мы сами. Мы часто не можем взглянуть правде в глаза или боимся действовать, потому что беспокоимся о возможных в результате неудачах, на которые мы рискуем каждый раз, когда выходим за пределы своей зоны комфорта.
Дело в том, что мы все должны понять, что эта зона не только иллюзия, все, что она на самом деле делает, это удерживает нас от живой жизни, связанной с нашими душами.
Мы не можем жить жизнью, сосредоточенной на нашей цели, если мы не живем своей душой.
Тем не менее, мы часто пытаемся преуменьшить потребности наших душ как легкомысленное, потраченное впустую время или даже просто сумасшествие. Независимо от того, к какой форме отрицания мы прибегаем, результаты всегда одни и те же: мы недовольны своей жизнью, но не можем понять, как добраться отсюда до места.
Львиные врата - это не только окно в наши души, но и мост, который помогает нам ускорить рост нашей души, чтобы мы могли расти и двигаться вперед.
Пришло время доверять своим сердцам, душам и любым импульсам, которые, кажется, они нам подбрасывают.
Как использовать портал «Новолуние 8/8» и «Львиные врата» для проявления
Вы можете выполнить простой ритуал Новолуния, чтобы активно проявить себя в это мощное время.
Есть много способов сделать это, в том числе очистить как физический воздух, так и свой разум с помощью шалфея или ароматерапевтических свечей, создать зону проявления на открытом воздухе или в другом мирном пространстве и настроиться внутрь, чтобы соединиться с космическими силами, которые окружают.
Сосредоточьтесь на выравнивании с положительной энергией внутри себя, затем расширьте это осознание, чтобы направить присутствие Луны, звезд и планет.
Затем вы можете говорить о своих проявлениях вслух, молча про себя или записывать их на бумаге. При этом сосредоточьтесь на словах и на том, что именно вы создаете, пока не почувствуете, что ваши проявления уже осуществились.
Пишите или повторяйте выбранные вами проявления снова и снова, пока не почувствуете, что они заняли свое место в физическом мире.
Наконец, отпустите все ожидания и продолжайте жить днем или ночью, полагая, что то, что вы проявляете, уже является реальностью.
Помните, что не все действия должны быть громкими или в лицо.
Иногда самые большие движения происходят незаметно в тени; не потому, что они быстро мимолетны, а потому, что они назревают в течение некоторого времени.
По мере приближения Новолуния и полного открытия портала Врата Льва подумайте о тех областях, в которых вы отдавали свою силу.
Все мы время от времени отдаем свою силу другим, сознательно или бессознательно. Это может повлиять на наше счастье, нашу цель, нашу миссию или даже на то, как мы хотим, чтобы наша жизнь выглядела.
Часто самое трудное решение, которое мы можем принять, - это вернуть нашу силу, чтобы мы могли выбрать новый путь и создать жизнь, которой мы больше всего увлечены.
Конечно, вы можете игнорировать все это и продолжать идти по тому же пути, как будто ничего не происходит, или вы можете сделать сознательный выбор, чтобы честно взглянуть на потребности нашей собственной души и преодолеть давние страхи, которые были сдерживает вас.
Часто говорят, что только дураки следуют своему сердцу, но правда в том, что те, кого часто считают дураками, также самые счастливые. Когда мы смотрим на других и судим об их жизненном выборе, «дурак» - это просто ярлык, используемый для ограничения людей рамками, с которыми общество чувствует себя наиболее комфортно.
Используйте это время, чтобы обнять своего внутреннего дурака.
Будьте приверженцем статус-кво, нарушителем правил, голосом мира в хаосе и светом во тьме.
Только тогда вы будете настолько поглощены счастьем и удовлетворением, что больше не будете заботиться о том, что другие думают о вашем выборе.
Никто не придет спасти никого из нас в этой жизни. Никто не собирается создавать ту жизнь, для которой мы предназначены, кроме нас. И никто не сможет сделать нас счастливыми, пока мы не дадим себе на это разрешение.
Как только вы поймете это и как вы можете использовать портал Льва в Новолуние 8/8, ищите в своей душе то, что действительно важно для вас.
Возможно, это именно то, что вам нужно, чтобы вы могли начать создавать жизнь, которой всегда хотели жить.