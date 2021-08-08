Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе
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Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе

2:43:138/8/2021Фото: Pixabay
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Жители дома вызвали «скорую помощь», прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавших в больницу.

В Новосибирске мужчина покалечил собутыльников на детской площадке

Во дворе дома на улице Державина, 59 в Новосибирске три местных жителя решили отдохнуть на детской площадке.

Вечером 7 августа, выпив изрядное количество спиртного, они повздорили и начали драться. У одного из собутыльников оказался нож, которым он и завершил конфликт, нанеся ножевые ранения своим знакомым. Об этом стало известно из соцсетей.

- Трое мужчин пили прямо на детской площадке, ближе к вечеру произошла потасовка. Один из мужчин достал нож и пырнул двух других. Одного сильно ранил в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом, — рассказала очевидица в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».

Жители дома вызвали «скорую помощь», прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавших в больницу.

Нанесший ножевые ранения мужчина попытался скрыть орудие в кустах и убежать, но был задержан. Сотрудники полиции обнаружили нож.

Позже стало известно, что один из раненых скончался в больнице.

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