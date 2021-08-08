Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
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Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября

4:55:158/8/2021Фото: Flickr
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В МВД объявили награду в 1 млн рублей для тех, кто имеет хоть какую-то информацию о возможном местонахождении Мавриди, обвиняемого в убийстве "мясного короля".

Арестованы сотрудники ИВС Истры

Пять человек, которые находились в заключении в ИВС Истры, смогли сбежать из места своего пребывания в ночь на пятницу 6 августа.

Два сотрудника изолятора, которых обвиняют в том, что они превысили должностные полномочия, были задержаны и оставлены под стражей на срок до 5 октября. Об этом сообщила Ольга Врадий представитель ГСУ СКР по Московской области.

- По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября, - сообщила Врадий.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на пятницу пять заключенных смогли покинуть ИВС через спецприемник, открутив замки дверей гаечным ключом.

В числе беглецов, которых до сих пор не могут найти, Александр Мавриди, подозреваемого в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего.

Вместе с ним совершили побег еще четверо граждан, рожденных в Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря, которых обвиняют в краже.

Уголовные дела - о превышении должностных полномочий и по факту побега - возбуждены Следственным комитетом. Один из арестованных, заявил, что спал и не слышал, как арестанты сбегали.

Поиски покинувших ИВС проходят по Московской области, Москве и в соседних регионах. Далее зона поиска может быть расширена.

В прокуратуре Москвы проводится проверка после побега заключенных. Оценка действий полицейских будет дана после проведения проверки. В МВД объявили награду в 1 млн рублей для тех, кто имеет хоть какую-то информацию о возможном местонахождении Мавриди.

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