О чем нужно молиться каждому верующему 19 августа 2021 года в праздник Преображения Господня?

Большинство русских людей придерживается православной конфессии. Многие из них являются искренне верующими, регулярно посещая церковь, соблюдая посты и искренне читая молитвы. За такую службу души и разума христианам даровали в календаре праздник почти на каждый день. Но отличие церковных праздников от обычных заключается в некоторых ограничениях и соблюдении правил.
19 августа в православном календаре намечается очередной праздник в честь Преображения Господня. В народе у этого события есть еще и второе название - Яблочный Спас. Поэтому в этот день можно где-нибудь увидеть массовые гуляния среди почитателей старых традиций. На Яблочный Спас принято есть яблоки, политые медом, быть в хорошем расположении духа, ходить в гости, угощая урожаем или, давая милостыню нуждающимся.
Преображение Господне получило свое название за то, что Иисус снизошел с небес в образе Божественного величия на гору, где в этот момент усердно молились его самые ближайшие ученики. Подробнее эту историю описывают в Евангелии. Гора, где происходило паломничество учеников Иисуса, стоит и по сей день. Название ей - Фавор. На ее вершине построены два монастыря: один православный, другой католический.
Раньше праздник отмечали в Армении, но при советской власти он был популяризован в православные массы. Те, кто соблюдает веру, в ночь на 19 августа совершают богослужение, начиная с заката и до рассвета. Такое действие является некой жертвой, перед Богом в виде сна. На следующий день верующий должен переодеться в белую чистую одежду и, так же продолжить молиться, читая литургию.
В Преображение люди просят у Господа помощи в укреплении веры, о раскаянии в своих грехах, просят помощи в других трудных жизненных ситуациях.
Молитва