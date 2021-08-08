Уже 87 попали в больницу с отравлением из поезда до Адлера: На отдых в лагерь они так и не попали

С каждым часом растет число детей, госпитализированных после отправления в поезде Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края. Их уже 87. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в больницы попали 56 детей, ехавших в охоровительный лагерь на Черное море.
На Кубани создали оперативный штаб в связи с массовым отравлением детей.
"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении оперштаба.
Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.
Сначала с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих. Они ехали из Карелии. Как стало известно, дети ужинали в вагоне-ресторане, а после этого почувствовали себя плохо.
Один из четырех сотрудников поездного ресторана был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме этого для лабораторного исследования взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.
Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.
В Минздраве края ранее сообщали, что дети передвигались в составе двух организованных групп. Здоровые дети продолжили путь до станции назначения - Туапсе.