Уже 87 попали в больницу с отравлением из поезда до Адлера: На отдых в лагерь они так и не попали
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уже 87 попали в больницу с отравлением из поезда до Адлера: На отдых в лагерь они так и не попали

3:07:408/8/2021
0

На Кубани создали оперативный штаб в связи с массовым отравлением детей. Оказалось, что они ужинали в вагоне-ресторане поезда из Мурманска.

Число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87

С каждым часом растет число детей, госпитализированных после отправления в поезде Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края. Их уже 87. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в больницы попали 56 детей, ехавших в охоровительный лагерь на Черное море.

На Кубани создали оперативный штаб в связи с массовым отравлением детей.

"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении оперштаба.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.

Сначала с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих. Они ехали из Карелии. Как стало известно, дети ужинали в вагоне-ресторане, а после этого почувствовали себя плохо.

Один из четырех сотрудников поездного ресторана был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме этого для лабораторного исследования взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

В Минздраве края ранее сообщали, что дети передвигались в составе двух организованных групп. Здоровые дети продолжили путь до станции назначения - Туапсе.

Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе
2:43:13 8/8/2021
Поножовщину на детской площадке устроили в Новосибирске: Сначала трое пили прямо во дворе
"Увеличение рабочей недели и четырехдневка - из области фантастики", заявили в Госдуме
2:22:40 8/8/2021
"Увеличение рабочей недели и четырехдневка - из области фантастики", заявили в Госдуме
Полный перечень разрешенных в пост продуктов в августе 2021 года
2:20:12 8/8/2021
Полный перечень разрешенных в пост продуктов в августе 2021 года
Сегодня открылся Портал Львиных ворот: как кардинально изменить жизнь в Новолуние с зеркальной датой 8/8
2:07:24 8/8/2021
Сегодня открылся Портал Львиных ворот: как кардинально изменить жизнь в Новолуние с зеркальной датой 8/8
Путин запускает новую программу обеспечения россиян жильем
1:54:41 8/8/2021
Путин запускает новую программу обеспечения россиян жильем
Столото: проверить билет тиража 454 "Жилищной лотереи" от 8 августа 2021 года
1:47:31 8/8/2021
Столото: проверить билет тиража 454 "Жилищной лотереи" от 8 августа 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1400 "Русского лото" от 8 августа 2021 года
1:42:51 8/8/2021
Столото: проверить билет тиража 1400 "Русского лото" от 8 августа 2021 года
В Турции погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом
1:39:58 8/8/2021
В Турции погибли 14 человек в ДТП с пассажирским автобусом
Бердск«Было страшно»: Внук экс-главы Бердска Григория Литвиненко рассказал о своем восхождении на Эльбрус
1:22:29 8/8/2021
«Было страшно»: Внук экс-главы Бердска Григория Литвиненко рассказал о своем восхождении на Эльбрус
Нужно ли освящать яблоки на Яблочный спас 19 августа 2021 года?
1:20:23 8/8/2021
Нужно ли освящать яблоки на Яблочный спас 19 августа 2021 года?