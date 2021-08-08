В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске
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В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске

4:04:578/8/2021Фото: Pixabay
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29-летний напавший попытался сбежать, выкинув нож в кусты, однако это ему не удалось - сотрудники ППС задержали его и нашли орудие убийства.

Порезавший собутыльников на детской площадке задержан после смерти одного из них

На детской площадке во дворе дома №59 по улице Державина в Новосибирске после распития спиртных напитков тремя мужчинами произошел конфликт, результатом которого стала поножовщина, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По информации регионального СК, 8 августа возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Новосибирска, совершившего убийство своего знакомого, по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

- По версии следствия 7 августа в вечернее время, у находившихся в состоянии алкогольного опьянения у общежития по улице Державина, дом 59 в городе Новосибирске 29-летнего и 54-летнего мужчин произошла ссора. После этого 29-летний подозреваемый поднялся в свою комнату в дом по указанному адресу и взял кухонный нож, вернулся обратно и нанес не менее двух колото-резанных ранений в область груди потерпевшему, от чего последний скончался в медицинском учреждении, куда был направлен после происшествия. Конфликт мужчин пытался пресечь 40-летний мужчина, которому подозреваемый причинил ножевое ранение, не угрожающее жизни и здоровью, - сообщили подробности в управлении СКР по Новосибирской области.

Задержание подозреваемого произошло на площадке после нанесения им ножевых ранений своим знакомым. 29-летний напавший попытался сбежать с места преступления, выкинув нож в кусты, однако это ему не удалось - сотрудники ППС задержали его и нашли орудие убийства. Подозреваемого допросили по обстоятельствам произошедшего и предъявили обвинение в убийстве.

- По ходатайству следствия в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, назначены судебные экспертизы, - уточнили в СК.

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