Эти 3 мужских имени обречены на успех в работе и карьерный рост

Имя, которое дается человеку от рождения, содержит в себе ту или иную энергетику. Это связано с тем, что когда в воздух произносят слова, они имеют определенные вибрации. Сочетание букв в имени задает ему фонетику, звучание на устах. Можно звать человека, смягчая акценты на звонких гласных, тогда он будет покладистым. Или же, наоборот, произносить с усилием. И тогда он будет упрямым. Недаром говорят «Как корабль назовешь, так он и поплывет». То же самое можно сказать и про людей. Кому-то родители выбирают имя еще до рождения, закладывая тем самым характер личности в утробе матери.
Если хотите, чтобы ребенок стал карьеристом, а в жизни ему сопутствовал успех, то следует обратить внимание на следующие мужские имена, семантика которых очень глубока как с исторически-культурной точки зрения, так и с эзотерической в том числе.
Имя «Владимир» является составным из двух слов – «владыка мира», где слово «мир» можно понимать в разных интерпретациях. Например, «мир», как Вселенная, как спокойствие или как порядок в жизни. Мальчик с таким именем заранее обречен на масштабный успех и власть. Это можно проследить на примере истории: князь Владимир, Владимир Путин, Владимир Высоцкий. Ребенок точно станет знаменитым. Вот вам и «Вовочка» из анекдотов!
Имя «Александр» тоже состоит из двух греческих слов – «защита» и «мужчина». Мальчик с таким именем может построить успешную карьеру в военном искусстве или юридической и правовой сферах. Александру уже с детства необходимо позволять брать ответственность на себя и решать сложные «мужские» дела, чтобы способствовать развитию харизмы и укреплению духа. Не рекомендуется звать ребенка «Саша» или «Шура», иначе есть вероятность, что он вырастет мямлей.
Имя «Дмитрий» наделит мальчика могущественным и твердым характером, благодаря которому можно не только построить карьеру, но и преодолеть любые жизненные невзгоды. Оно тоже состоит из двух слов греческого происхождения – «освященный землей». То есть ребенок будет обладать силой стихии. Это очень жизнелюбивые люди, которые находятся у «судьбы» за пазухой. Дмитрий может пойти в любую сферу деятельности, и его везде подкараулит успех, за что бы он ни взялся.