Подробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке
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Подробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке

3:42:128/8/2021
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А в подъезде вода бежит рекой прямо до входной двери, пугая малышей. Не один год страдающие от наводнения жители жалуются в УК, но та ничего не предпринимает.

В квартире на 7 этаже вода течет по стенам

Подъезд и несколько квартир дома №2 на ул. Горького в Бердске затопило во время мощного субботнего ливня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», видео потопа сняла пострадавшая Надежда. Она провела экскурсию по затопленному подъезду и протекающей квартире. На кадрах видно, что вода течет по стенам, скапливается на полу.

Как выяснилось, такая беда преследует семью надежды уже три года — с того времени, как она переехала в эту 9-этажку. Примечательно, что ее квартира находится на седьмом этаже.
- Я думаю, что это история длится гораздо дольше. В прошлом году после очередного потопа составляли акт люди из управляющей компании. Но никакого ответа или действий не последовало. Как дождь, так подъездная стена со стороны квартиры вся мокрая. Течет прямо на розетки. А у меня дети. И очень страшно, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Надежда.

По ее словам, страдают от протекающей крыше и соседи сверху. Они тоже обращались в УК СКС.
- Этот вопрос стоит в повестке несколько лет. Но никаких подвижек нет. Не только мы возмущаемся. Мы хотим сделать ремонт в квартире, но боимся, что будет все псу под хвост — до первого дождя, - сетует Надежда.

Она утверждает, что управляющая компания ссылается на нехватку денег. Но и общего собрания жильцов на эту тему в доме №2 на ул. Горького не было.
- Анкеты как-то проносили по квартирам, что хотят сделать для дома. И каким-то десятым пунктом был ремонт крыши. Мы с мужем проголосовали, соседи наши проголосовали за крушу. Кто еще, я не знаю, - отметила Надежда.

Как правило, живущих на нижних этажах состояние крыши мало волнует. Хотя, по словам Надежды, вода в субботу рекой текла до самой входной двери подъезда. Дети пугались больших луж.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, требовать ремонта нужно с УК.
- Собственники наняли управляющую компанию, чтобы она управляла домом, следила за ним. В договоре с собственниками написано, что должна УК делать, - прокомментировал Захаров.

Теперь Надежде остается убедить старшего по дому и всех соседей, чтобы на общем собрании решили отремонтировать дырявую крышу.

Напомним, что утром 7 августа мощный ливень сначала обрушился на Микрорайона, затопив дороги, а потом добрался и до центральной части Бердска.

В подъезде вода с крыши бежит до первого этажа

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