Положительные дни по лунному календарю для новых проектов и дел в августе 2021 года

Влияние Луны может меняться не только по лунный дням. Каждый месяц на нее могут оказывать влияние различные аспекты планет. Так, август ожидается усложненным из-за аспекта Солнца и Меркурия.
В этом месяце нужно быть предельно осторожными при подписании документов, при вложении средств и во время крупных покупок. Меркурий будет провоцировать на недопонимания, ссоры и заблуждения. Особенно аккуратными нужно быть 2, 3, 4, 11 и 25 августа 2021 года.
Самыми благоприятными днями для ведения переговоров, начала новых крупных проектов, принятия решений и регулировке юридических тонкостей станут дни, когда Луна расположится в созвездии Весов. Это будут 12 и 13 августа 2021 года. Этими днями можно воспользоваться для урегулирования конфликтов и выяснения отношений. Можно спокойно подписывать документы и оформлять сделки.
Самый лучший, практически магический день, ожидается 8 августа с 16:50 до 9 августа 05:10 по московскому времени. В эти часы очень хорошо мечтать, строить планы, намечать новые цели, визуализировать желания. Нумерологи отмечают день, как зеркальную дату, к тому же в этот день состоится Новолуние. Усиливает положительную энергетику дня то, что это воскресенье.
В ночь с 12 на 13 августа предстоит наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Лучшее время для наблюдения - с 2 до 4 часов утра. При чистом небе идеальное место для наблюдения - за городом, вдали от уличных огней и света фар автомобилей.