Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
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Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами

4:39:118/8/2021Фото: PxHere
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Жители дома, который находится менее чем в 30 метрах от здания администрации, пожаловались на шум от мытья автомобилей, грязь и химические средства. Власть отнекивается.

Мойка машин мешает жителям дома, стоящего рядом со зданием администрации Центрального округа

В Новосибирске автомойку открыли прямо в администрации Центрального округа и завесили плакатами, чтобы местные жители не видели, что там происходит.

Жители дома №12 по ул. Дмитрия Шамшурина стали жаловаться на шум и грязь, исходящие из здания администрации, которое находится всего в 27 метрах от жилого дома.

В мэрии заявили, что на данной территории около здания администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам (ул. Ленина, 57) не моют служебные машины, а делают это в гаражном боксе, вода из которого сливается в дренажную систему и уровень шума не превышает норм.

Житель находящегося неподалеку жилого дома Николай Мошков рассказал, что после появления публикаций в СМИ в администрации Центрального округа решили завесить забор баннерами, чтобы скрыть от глаз местных жителей процесс мытья машин и их номера.

Шум от мойки остался прежним, а с верхних этажей видно, как машины продолжают мыть на данной территории, пишет НГС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане жалуются на импровизированную автомойку в гаражах Бердской ЦГБ. И моют там не машины скорой помощи, а личные автомобили.

Мэр Бердска Евгений Шестернин до 2015 года работал замом главы Центрального округа.

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