Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами

В Новосибирске автомойку открыли прямо в администрации Центрального округа и завесили плакатами, чтобы местные жители не видели, что там происходит.
Жители дома №12 по ул. Дмитрия Шамшурина стали жаловаться на шум и грязь, исходящие из здания администрации, которое находится всего в 27 метрах от жилого дома.
В мэрии заявили, что на данной территории около здания администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам (ул. Ленина, 57) не моют служебные машины, а делают это в гаражном боксе, вода из которого сливается в дренажную систему и уровень шума не превышает норм.
Житель находящегося неподалеку жилого дома Николай Мошков рассказал, что после появления публикаций в СМИ в администрации Центрального округа решили завесить забор баннерами, чтобы скрыть от глаз местных жителей процесс мытья машин и их номера.
Шум от мойки остался прежним, а с верхних этажей видно, как машины продолжают мыть на данной территории, пишет НГС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане жалуются на импровизированную автомойку в гаражах Бердской ЦГБ. И моют там не машины скорой помощи, а личные автомобили.
Мэр Бердска Евгений Шестернин до 2015 года работал замом главы Центрального округа.