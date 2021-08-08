Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио
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Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио

5:55:358/8/2021Фото: PIxabay
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Победителем в негласном соревновании по числу медалей стал сборная США - у нее 39 наград высшего достоинства. У россиян 20 золотых , 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

Олимпиада в Токио принесла российской сборной 20 золотых медалей.

На Олимпийских играх в Токио российская сборная находится на пятом месте по числу медалей. Под занавес Олимпиады россияне завоевали две серебряные медали - гандболистки и гимнастки.

Победителем в негласном соревновании по числу медалей стал сборная США - у нее 39 наград высшего достоинства. Далее идет Китай с 38 медалями золотого достоинства и Япония — хозяйка Олимпиады-2020 - с 27 главными наградами.

Великобритания находится на четвертом месте — у нее 22 золотые медали, далее российская сборная держит пятую позицию — 20 золотых , 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

Сегодня, 8 августа, пройдет церемония закрытия Олимпийских игр, которые считаются самыми неудачными по проведению за всю современную историю.

Олимпиада была перенесена с прошлого года из-за пандемии, на трибунах не было зрителей, вложение денег в проведение не могло окупиться на туристах и болельщиках, так как въезд в Японию был открыт только для спортсменов.

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