Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио

На Олимпийских играх в Токио российская сборная находится на пятом месте по числу медалей. Под занавес Олимпиады россияне завоевали две серебряные медали - гандболистки и гимнастки.
Победителем в негласном соревновании по числу медалей стал сборная США - у нее 39 наград высшего достоинства. Далее идет Китай с 38 медалями золотого достоинства и Япония — хозяйка Олимпиады-2020 - с 27 главными наградами.
Великобритания находится на четвертом месте — у нее 22 золотые медали, далее российская сборная держит пятую позицию — 20 золотых , 27 серебряных и 23 бронзовые награды.
Сегодня, 8 августа, пройдет церемония закрытия Олимпийских игр, которые считаются самыми неудачными по проведению за всю современную историю.
Олимпиада была перенесена с прошлого года из-за пандемии, на трибунах не было зрителей, вложение денег в проведение не могло окупиться на туристах и болельщиках, так как въезд в Японию был открыт только для спортсменов.