Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево
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Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево

4:14:458/8/2021Фото: Википедии
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Предполагают, что рейсы могли перенести из-за дыма от пожаров в Якутии. До пунктов назначения не смогли вовремя вылететь более тысячи пассажиров.

аэропорт
Из-за тумана в Толмачёво задержали около 40 авиарейсов

Резко ухудшившиеся погодные условия стали причиной задержки авиарейсов из аэропорта Толмачево. Ночью и утром 8 августа в Новосибирске был сильный туман, который не позволил приземлиться в Новосибирске около 40 рейсам в Новосибирске. Кроме того, задержали и перенесли вылеты некоторых самолетов.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что большая часть рейсов задержана из-за плохих метеоусловий. Например, рейс С7-5335 в Новый Уренгой с 7 августа был перенесен на 9 августа. Также два самолета (из Турции и грузовой) уходили на запасной аэропорт в Барнауле.

Пассажиры сообщают, что рейсы могли перенести из-за дыма от пожаров в Якутии. В соцсетях отмечают, что в аэропорту Новосибирска сейчас много людей. До пунктов назначения из Толмачево не смогли вовремя вылететь более тысячи пассажиров.

По информации синоптиков, в Новосибирске возможны туманы, местами сильные в течение всего воскресенья.

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