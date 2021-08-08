Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево

Резко ухудшившиеся погодные условия стали причиной задержки авиарейсов из аэропорта Толмачево. Ночью и утром 8 августа в Новосибирске был сильный туман, который не позволил приземлиться в Новосибирске около 40 рейсам в Новосибирске. Кроме того, задержали и перенесли вылеты некоторых самолетов.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что большая часть рейсов задержана из-за плохих метеоусловий. Например, рейс С7-5335 в Новый Уренгой с 7 августа был перенесен на 9 августа. Также два самолета (из Турции и грузовой) уходили на запасной аэропорт в Барнауле.
Пассажиры сообщают, что рейсы могли перенести из-за дыма от пожаров в Якутии. В соцсетях отмечают, что в аэропорту Новосибирска сейчас много людей. До пунктов назначения из Толмачево не смогли вовремя вылететь более тысячи пассажиров.
По информации синоптиков, в Новосибирске возможны туманы, местами сильные в течение всего воскресенья.