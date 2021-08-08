Живут в домах за миллионы - а строительный мусор бросают на берег и в море! Фото
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Живут в домах за миллионы - а строительный мусор бросают на берег и в море! Фото

4:35:378/8/2021
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На побережье 2 улицы коттеджей, несколько из них как раз имеют этот выход к воде.

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель:

Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн
Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн

Здравствуйте. На выходных с семьёй были на пляже, расположенном на Бердской Косе, за детским лагерем Лазурный. Ходим туда последние лет 8, живём в "Ясной поляне". И вот что наблюдаем: в воде ОГРОМНОЕ количество строительного мусора: кирпичи, обломки арматуры, камни, застывший бетон, а также СТЕКЛА. На побережье 2 улицы коттеджей, несколько из них как раз имеют этот выход к воде. Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн.

id="attachment_713642" align="aligncenter" width="1200">Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн

id="attachment_713643" align="aligncenter" width="1200">Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн

id="attachment_713645" align="aligncenter" width="1200">Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн

id="attachment_713646" align="aligncenter" width="1200">Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн

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