Живут в домах за миллионы - а строительный мусор бросают на берег и в море! Фото

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель:
Здравствуйте. На выходных с семьёй были на пляже, расположенном на Бердской Косе, за детским лагерем Лазурный. Ходим туда последние лет 8, живём в "Ясной поляне". И вот что наблюдаем: в воде ОГРОМНОЕ количество строительного мусора: кирпичи, обломки арматуры, камни, застывший бетон, а также СТЕКЛА. На побережье 2 улицы коттеджей, несколько из них как раз имеют этот выход к воде. Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн.
id="attachment_713642" align="aligncenter" width="1200"> Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн
id="attachment_713643" align="aligncenter" width="1200"> Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн
id="attachment_713645" align="aligncenter" width="1200"> Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн
id="attachment_713646" align="aligncenter" width="1200"> Сбрасывать свой строительный мусор на берег - свинство, когда ты живёшь в доме за несколько десятков млн