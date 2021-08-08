Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане после отравления 87 детей по пути в Адлер
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане после отравления 87 детей по пути в Адлер

6:09:338/8/2021Фото: Flickr
0

В поезде из Мурманска пассажиров кормили просроченными продуктами. Возбуждено уголовное дело.

Питание в поезде было некачественным - дети попали в больницы

С поезда Мурманск- Адлер из-за отравления были сняты 87 детей, которых доставили в больницы Краснодарского края.

Прибывшие в вагон-ресторан специалисты, которые расследуют причину отравления детей, ужинавших в вагоне-ресторане, взяли пробы с продуктов, воды, приготовленной пищи и анализы у работников, один из которых был отстранен из-за отказа сдавать анализы.

По информации, которая поступила из правоохранительных органов, в поезде, где отравились дети, находились просроченные продукты.

- При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью, - сказал собеседник ТАСС.

В поезде находились 246 детей и 24 взрослых, сопровождавших несовершеннолетних.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с поезда Мурманск-Адлер сначала сняли 19 детей с признаками кишечной инфекции. Позже доставлены в больницы по пути следования еще 36 человек.

Дети из Карелии направлялись на отдых, но по дороге к Черному морю после ужина в вагоне-ресторане у них начались проблемы со здоровьем, после которых их распределили по больницам Краснодарского края. По последним данным, в медицинские учреждения доставлены 87 детей, остальные уже добрались до пункта назначения.

- В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести, - говорится в сообщении оперативного штаба Кубани, который был создан после массового отравления детей.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что от работы отстранили одного из работников вагона-ресторана.

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
просроченные продуктыотравление в поездевагон-ресторан
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы отправляли детей с чужими людьми?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио
5:55:35 8/8/2021
Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио
БердскДетский реабилитационный центр в Бердске за 7,6 млрд рублей построит "Концерн Титан-2". Он же сооружает синхротрон в Кольцово
5:32:37 8/8/2021
Детский реабилитационный центр в Бердске за 7,6 млрд рублей построит "Концерн Титан-2". Он же сооружает синхротрон в Кольцово
Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
5:20:21 8/8/2021
Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
4:55:15 8/8/2021
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
4:39:11 8/8/2021
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
Какие чудеса совершал Николай Чудотворец и кого исцелял?
4:20:32 8/8/2021
Какие чудеса совершал Николай Чудотворец и кого исцелял?
Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево
4:14:45 8/8/2021
Около 40 авиарейсов задержали из-за тумана в новосибирском аэропорту Толмачево
В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске
4:04:57 8/8/2021
В больнице скончался один из раненных ножом на детской площадке в Новосибирске
БердскПодробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке
3:42:12 8/8/2021
Подробности потопа в Бердске: Через дырявую крышу в мощный ливень затопило квартиры до седьмого этажа в 9-этажке
Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года
3:20:54 8/8/2021
Главные молитвы великомученику Пантелеймону в праздник целителя 9 августа 2021 года