Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане после отравления 87 детей по пути в Адлер

С поезда Мурманск- Адлер из-за отравления были сняты 87 детей, которых доставили в больницы Краснодарского края.
Прибывшие в вагон-ресторан специалисты, которые расследуют причину отравления детей, ужинавших в вагоне-ресторане, взяли пробы с продуктов, воды, приготовленной пищи и анализы у работников, один из которых был отстранен из-за отказа сдавать анализы.
По информации, которая поступила из правоохранительных органов, в поезде, где отравились дети, находились просроченные продукты.
- При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью, - сказал собеседник ТАСС.
В поезде находились 246 детей и 24 взрослых, сопровождавших несовершеннолетних.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с поезда Мурманск-Адлер сначала сняли 19 детей с признаками кишечной инфекции. Позже доставлены в больницы по пути следования еще 36 человек.
Дети из Карелии направлялись на отдых, но по дороге к Черному морю после ужина в вагоне-ресторане у них начались проблемы со здоровьем, после которых их распределили по больницам Краснодарского края. По последним данным, в медицинские учреждения доставлены 87 детей, остальные уже добрались до пункта назначения.
- В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести, - говорится в сообщении оперативного штаба Кубани, который был создан после массового отравления детей.
Возбуждено уголовное дело. Известно, что от работы отстранили одного из работников вагона-ресторана.