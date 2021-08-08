Раздавленная слетевшей в ураган крышей ТЦ 14-летняя умерла через три недели в реанимации

8 августа стало известно о смерти девочки, которую раздавило слетевшей с ТЦ крышей.
20 июля в Башкирии прошел ураган, от которого пострадали люди. Слетевшая крыша с торгового центра в Бижбуляке всей своей массой обрушилась на 14-летнюю Настю, проходящую мимо. Сегодня стало известно, что девочка скончалась в больнице орт полученных травм. Об этом на своей странице в сооцсетях сообщил Артур Зарипов, возглавляющий район.
-Писал утром пост, и не думал что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования, — написал руководитель Бижбулякского района.
ЧП произошло 20 июля, когда на республику обрушился ураганный ветер. Сорванная крыша торгового центра и обломки упали на проходившую мимо школьницу. В региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело.