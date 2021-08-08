Раздавленная слетевшей в ураган крышей ТЦ 14-летняя умерла через три недели в реанимации
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Раздавленная слетевшей в ураган крышей ТЦ 14-летняя умерла через три недели в реанимации

6:38:508/8/2021Фото: Соцсети
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О смерти школьницы сообщил глава района. Следственный комитет расследует уголовное дело.

Девочка попала под снесенную ураганом крышу ТЦ

8 августа стало известно о смерти девочки, которую раздавило слетевшей с ТЦ крышей.

20 июля в Башкирии прошел ураган, от которого пострадали люди. Слетевшая крыша с торгового центра в Бижбуляке всей своей массой обрушилась на 14-летнюю Настю, проходящую мимо. Сегодня стало известно, что девочка скончалась в больнице орт полученных травм.  Об этом на своей странице в сооцсетях сообщил Артур Зарипов, возглавляющий район.

-Писал утром пост, и не думал что все так быстро произойдет. Недавно Настя ушла. Это уже точно. Невозможно найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить боль родным и близким. Можно только догадываться, как вам сейчас тяжело. Примите искренние соболезнования, — написал руководитель Бижбулякского района.

ЧП произошло 20 июля, когда на республику обрушился ураганный ветер. Сорванная крыша торгового центра и обломки упали на проходившую мимо школьницу. В региональном Следственном комитете было возбуждено уголовное дело.

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