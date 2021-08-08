Жертвы коронавируса: За сутки на 8 августа скончались 9 пациентов в Новосибирской области. Кто они?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жертвы коронавируса: За сутки на 8 августа скончались 9 пациентов в Новосибирской области. Кто они?

6:50:338/8/2021Фото: Nso.ru
0

Всего в инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3915 пациентов, в том числе 52 ребенка. 

41-летний новосибирец скончался от коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
Какой тест на ковид сдавать для выезда за границу?

Какой тест на ковид сдавать для выезда за границу?Новых заразившихся коронавирусом выявили за сутки на 8 августа в Бердске: Суточный прирост не снижаетсяЕщё 505 новости

Еще 199 человек в Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки на 8 августа, сообщили в воскресенье в оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 54 299.

За сутки умерли девять человек.
-Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 41, 58, 61, 74 года и женщины в возрасте 60, 68, 75, 80, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2417 человек, — рассказали в оперштабе.

В отделениях реанимации ковидных госпиталей сейчас находятся 293 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 31 тяжелый пациент.

Всего в инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3915 пациентов, в том числе 52 ребенка. Людей все больше выздоравливает. В субботу в больницах находилось свыше 4000 ковидных больных.

В Бердске уже неделю идет одинаковый суточный прирост зараженных коронавирусом - по 7 новых случаев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всего в Бердске зарегистрировано 2160 заболевших COVID-19.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кожа на локтях может многое сказать о состоянии человека
Врач диетолог рассказал, что нельзя есть натощак
Ожидания конца света усилились: что святые сулят России и миру
Как отреагировала РФ на угрозы США ударить по Черноморскому флоту
скончалиськоронавирусCOVID-19число заболевших
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ковид пошел на спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Раздавленная слетевшей в ураган крышей ТЦ 14-летняя умерла через три недели в реанимации
6:38:50 8/8/2021
Раздавленная слетевшей в ураган крышей ТЦ 14-летняя умерла через три недели в реанимации
Соратница Навального Любовь Соболь развелась с мужем и уехала из России: Хотя суд запретил покидать Москву
6:30:13 8/8/2021
Соратница Навального Любовь Соболь развелась с мужем и уехала из России: Хотя суд запретил покидать Москву
О чем нужно молиться каждому верующему 19 августа 2021 года в праздник Преображения Господня?
6:20:16 8/8/2021
О чем нужно молиться каждому верующему 19 августа 2021 года в праздник Преображения Господня?
С Международным днем коренных народов мира 9 августа авторские картинки и слова для каждого
6:14:48 8/8/2021
С Международным днем коренных народов мира 9 августа авторские картинки и слова для каждого
Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане после отравления 87 детей по пути в Адлер
6:09:33 8/8/2021
Гнилые овощи и хлеб с плесенью нашли в вагоне-ресторане после отравления 87 детей по пути в Адлер
Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио
5:55:35 8/8/2021
Пятое место в медальном зачете заняла сборная России: Завершилась Олимпиада-2020 в Токио
БердскДетский реабилитационный центр в Бердске за 7,6 млрд рублей построит "Концерн Титан-2". Он же сооружает синхротрон в Кольцово
5:32:37 8/8/2021
Детский реабилитационный центр в Бердске за 7,6 млрд рублей построит "Концерн Титан-2". Он же сооружает синхротрон в Кольцово
Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
5:20:21 8/8/2021
Почему Божественных спаса 3? Значение каждого
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
4:55:15 8/8/2021
Проспавшие побег пяти арестантов сотрудники ИВС попали в СИЗО до 5 октября
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами
4:39:11 8/8/2021
Автомойку организовали в администрации округа Новосибирска и спрятали от глаз жителей плакатами