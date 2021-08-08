Жертвы коронавируса: За сутки на 8 августа скончались 9 пациентов в Новосибирской области. Кто они?

Еще 199 человек в Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки на 8 августа, сообщили в воскресенье в оперативном штабе. Общее число заболевших достигло 54 299.
За сутки умерли девять человек.
-Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 41, 58, 61, 74 года и женщины в возрасте 60, 68, 75, 80, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2417 человек, — рассказали в оперштабе.
В отделениях реанимации ковидных госпиталей сейчас находятся 293 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 31 тяжелый пациент.
Всего в инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3915 пациентов, в том числе 52 ребенка. Людей все больше выздоравливает. В субботу в больницах находилось свыше 4000 ковидных больных.
В Бердске уже неделю идет одинаковый суточный прирост зараженных коронавирусом - по 7 новых случаев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всего в Бердске зарегистрировано 2160 заболевших COVID-19.