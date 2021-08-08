Соратница Навального Любовь Соболь развелась с мужем и уехала из России: Хотя суд запретил покидать Москву
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Соратница Навального Любовь Соболь развелась с мужем и уехала из России: Хотя суд запретил покидать Москву

6:30:138/8/2021Фото: Instagram
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5 дней назад суд приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. Кроме того, того отбывает наказание в виде исправительных работа.

Любовь Соболь сообщила о разводе с мужем: «Уже какое-то время мы не вместе»

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что развелась с мужем, от которого у нее есть дочь.

«Я благодарна Сереже за все годы, что мы провели вместе. Мы, действительно, многое пережили, самым тяжелым, наверное, было нападение на него в 2016 году после моих расследований коррупции "повара Путина". Но сейчас наши пути разошлись, как бы банально это ни звучало. Уже какое-то время мы не вместе. Расстались в хороших отношениях, доченьку будем продолжать воспитывать в согласии друг с другом», — написала она в Instagram.

8 августа стало известно, что юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, запрещенная в РФ экстремистская организация) Любовь Соболь покинула Россию. 5 дней назад суд приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Ей запрещено покидать Москву и Московскую область.

"Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа", - сообщил источник РЕН ТВ.

Предположительно, в турецкой столице она совершит пересадку. Куда направляется Соболь, пока неизвестно.

Кроме "санитарного дела", Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также ей был назначен испытательный срок.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" Любовь Соболь приставы дважды выносили из сала суда, поскольку добровольно это делать она отказывалась.

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