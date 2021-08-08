У Овна, Водолея и Рыб будет катастрофически тяжелая неделя с 9 по 15 августа 2021 года

Одна из вещей, которые усложняют эту неделю, заключается в том, что, когда мы начинаем, 8 августа, мы совпадаем с темным Новолунием во Льве.
И хотя мы всегда думаем о лунных месяцах как о времени, чтобы загадывать желания и воплощать свои мечты, мы также попадаем в положение, когда мы должны глубоко взглянуть на свою жизнь, чтобы загадывать правильные желания, а для некоторых - самоанализ. может привести к депрессии, пишет yourtango.com.
Для некоторых знаков это вполне может быть тяжелая неделя, особенно учитывая, что мы во Льве, у нас Венера в Весах, и мы только что покинули Рак, Луну напротив Плутона, что заставило нас задуматься, породило скептицизм и паранойю.
9-го Венера выявляет нашу подозрительную природу благодаря влиянию Нептуна, когда мы противостоим, и есть довольно хороший шанс, что мы увидим несколько суровых суждений и возникнут несколько аргументов «ниже пояса».
Если вы один из избранных знаков, вам не нужно слишком сильно бояться; это временное состояние, через которое вы проедете и проживете, чтобы рассказать его историю.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Интенсивность - это естественное состояние для вас, но когда эта интенсивность эмоциональна, это больно, особенно когда все дело в том, что вы узнаете в себе что-то, что вам не нравится.
На этой неделе вы испытаете отрицание в его самой коварной форме.
Вы не собираетесь приветствовать информацию о себе, которая вам не нравится, а это означает, что вы будете играть с правдой; вы еще раз убедите себя в том, что с вами все в порядке, чтобы вы могли двигаться по миру, как всегда, - но эта назойливая правда просто не оставит вас в покое.
Есть небольшая вероятность того, что это медицинский вопрос, Овен, поэтому не стоит слишком много отрицать; Хорошая идея - просто принять все, что вам нужно, чтобы вы могли извлечь максимум из ситуации, которая не обязательно должна быть такой плохой, как вы думаете. Меньше отрицания, больше принятия - это поможет вам преодолеть эту горбину.
Водолей (20 января - 18 февраля)
На прошлой неделе вы пережили несколько жарких споров в ваших романтических отношениях и благодаря им узнали несколько неопровержимых фактов о своем партнере.
Вы можете превратить эти факты в положительную энергию, и Новолуние 8-го числа может помочь вам превратить плохую ситуацию в действительно хорошую.
В какой-то момент вы не думали, что сможете продолжить отношения со своим нынешним партнером, но на прошлой неделе пришли откровения, и теперь именно в течение этой недели вам нужно поразмышлять над ними.
Что делает эту неделю тяжелой для вас, так это то, что вы будете колебаться между желанием полностью отдохнуть от этого человека и желанием еще больше стараться и оставаться вместе.
На этой неделе вам будет тяжело из-за того, что вы не уверены, доверяете ли вы ни ситуации, ни человеку, с которым связаны.
Это будет действовать как семя внутри вас, которое превратится в ядовитую лозу, если вы не возьмете под контроль свои эмоции. Попытайтесь сбалансировать свой мир, Водолей.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
9 августа Венера противостоит вашей правящей планете Нептун, что может дать вам всевозможные ложные надежды. То, что вы видите на этой неделе, похоже на влюбленность в кого-то, кто делает вас дураком. Все дело в фантазиях, в том, чтобы верить в это, а затем сожалеть о том, что вы так упали на это.
Это неделя, когда вы чувствуете себя глупо, и хотя никто вас не осуждает - вы осуждаете себя. Причем жестко.
По правде говоря, вы чрезвычайно любящий человек - и вы хотите доверять столько, сколько хотите верить ... и когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верите, у вас нет сомнений в том, что вы бросаете себя, разум, тело и душу во что бы то ни стало... особенно если это человек.
И человек - это именно тот, кто виноват в твоей гибели на этой неделе. Вам нужно простить себя; вы не сделали ничего плохого, фактически ваше единственное «преступление» - это то, что вы верили.