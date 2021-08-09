Цены на подержанные автомобили в Европе стремительно растут: в среднем на $ 7 583
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Цены на подержанные автомобили в Европе стремительно растут: в среднем на $ 7 583

1:00:288/9/2021Фото: pxhere.com
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Купе, кабриолеты и пикапы лидируют с пиками в 41,3%, 40,9% и 38,6% соответственно, а автомобили хэтчбека находятся в конце списка с 26,3%.

внедорожник, дома
Цены на подержанные автомобили по-прежнему стремительно растут

Пикапы и внедорожники впереди

Цены на сделки с новыми автомобилями достигли рекордных высот из-за продолжающейся нехватки полупроводников, влияющей на поставки, но не отправляйтесь на стоянку подержанных автомобилей в надежде найти сделку, пишет foxnews.com

Согласно последнему опросу интернет-магазина iseecars.com, цены на подержанные модели в июне выросли на 32,7%, или на 7 583 доллара, по сравнению с прошлым годом.

«В то время как цены на подержанные автомобили, как ожидается, останутся высокими в обозримом будущем, мы ждем, чтобы увидеть, будут ли цены продолжать расти или начнут снижаться до уровней, предшествующих дефициту микрочипов», - сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

В последние месяцы рост цен неуклонно растет. Они выросли на 16,8% в апреле и на 26,4% в мае, что выглядит неплохо по сравнению с июнем. В ближайшие недели может наступить облегчение, поскольку индекс оптовых цен Манхейма упал на 1,3% в июне, но обычно требуется около двух месяцев, чтобы это отразилось на розничных продажах.

Купе, кабриолеты и пикапы лидируют с пиками в 41,3%, 40,9% и 38,6% соответственно, а автомобили хэтчбека находятся в конце списка с 26,3%.

Независимо от модели, люди, которым нужно продать запасную машину, сидят на водительском сиденье, но некоторые настроены лучше, чем другие.

Цены на подержанный электрический Nissan Leaf в июне выросли на 48,1%, возглавив список, опередив Mercedes-Benz G-Class, который продавался в среднем на 158 835 долларов, что на 50 271 доллар больше, чем в прошлом году. Chevrolet Camaro, который в настоящее время изо всех сил пытается найти покупателей в качестве нового автомобиля, занял третье место с премией в 45,1%.

Вот 10 автомобилей с наибольшим подорожанием:

Nissan LEAF - 48,1%

Mercedes-Benz G-Class - 46,3%

Chevrolet Camaro - 45,1%

Lincoln Navigator L - 44,2%

Ram Pickup 1500 - 42,6%

Линкольн Навигатор - 42,4%

Audi A5 $ 44 376 - 41,8%

GMC Sierra 1500 - 41,3%

Ford Mustang - 41,3%

Chevrolet Spark - 40,6%

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