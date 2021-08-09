Цены на подержанные автомобили в Европе стремительно растут: в среднем на $ 7 583

Пикапы и внедорожники впереди
Цены на сделки с новыми автомобилями достигли рекордных высот из-за продолжающейся нехватки полупроводников, влияющей на поставки, но не отправляйтесь на стоянку подержанных автомобилей в надежде найти сделку, пишет foxnews.com
Согласно последнему опросу интернет-магазина iseecars.com, цены на подержанные модели в июне выросли на 32,7%, или на 7 583 доллара, по сравнению с прошлым годом.
«В то время как цены на подержанные автомобили, как ожидается, останутся высокими в обозримом будущем, мы ждем, чтобы увидеть, будут ли цены продолжать расти или начнут снижаться до уровней, предшествующих дефициту микрочипов», - сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
В последние месяцы рост цен неуклонно растет. Они выросли на 16,8% в апреле и на 26,4% в мае, что выглядит неплохо по сравнению с июнем. В ближайшие недели может наступить облегчение, поскольку индекс оптовых цен Манхейма упал на 1,3% в июне, но обычно требуется около двух месяцев, чтобы это отразилось на розничных продажах.
Купе, кабриолеты и пикапы лидируют с пиками в 41,3%, 40,9% и 38,6% соответственно, а автомобили хэтчбека находятся в конце списка с 26,3%.
Независимо от модели, люди, которым нужно продать запасную машину, сидят на водительском сиденье, но некоторые настроены лучше, чем другие.
Цены на подержанный электрический Nissan Leaf в июне выросли на 48,1%, возглавив список, опередив Mercedes-Benz G-Class, который продавался в среднем на 158 835 долларов, что на 50 271 доллар больше, чем в прошлом году. Chevrolet Camaro, который в настоящее время изо всех сил пытается найти покупателей в качестве нового автомобиля, занял третье место с премией в 45,1%.
Вот 10 автомобилей с наибольшим подорожанием:
Nissan LEAF - 48,1%
Mercedes-Benz G-Class - 46,3%
Chevrolet Camaro - 45,1%
Lincoln Navigator L - 44,2%
Ram Pickup 1500 - 42,6%
Линкольн Навигатор - 42,4%
Audi A5 $ 44 376 - 41,8%
GMC Sierra 1500 - 41,3%
Ford Mustang - 41,3%
Chevrolet Spark - 40,6%