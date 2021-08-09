Советы по очистке пищевой содой: 5 советов по использованию в быту и уборке

Пищевая сода рекламируется как чудо-продукт, способный с легкостью удалять грязь, удалять пятна и даже отбеливать зубы. Вот пять способов использования пищевой соды, которые вам понадобятся в повседневной уборке.
Уборка дома многими считается рутинной работой, однако движение cleanfluencer продолжает предоставлять пользователям социальных сетей дешевые продукты и простые способы поддержания чистоты в вашем доме. Одним из чудесных продуктов, продвигаемых такими людьми, как миссис Хинч (Софи Хинчлифф), является пищевая сода - дешевый предмет домашнего обихода, который легко найти и избавляет от пятен и запахов, пишет express.co.uk.
Пищевую соду можно найти в большинстве супермаркетов.
Причина, по которой пищевая сода является таким чудесным продуктом, заключается в том, что она является слабой щелочью.
Это означает, что пищевая сода заставляет грязь и жир легко растворяться в воде, а в виде порошка может поглощать запахи.
Пять лучших советов по использованию пищевой соды в домашних условиях, включая пару советов миссис Хинч, читайте дальше!
1. Чистка матраса.
Хотя мы можем менять простыни достаточно часто, наши матрасы могут оставаться немытыми месяцами.
Один из советов миссис Хинч по быстрой очистке включает в себя пищевую соду и пылесос, чтобы вернуть вашему матрасу его купленную в магазине славу.
Сначала снимите с матраса все простыни и покрывала, чтобы оставить его голым.
Затем с помощью сита или рук посыпьте матрас пищевой содой, уделяя особое внимание загрязненным участкам.
Оставьте на час, затем возьмите пылесос на насадку и взбейте порошок.
В результате ваш матрас будет пахнуть свежим и выглядеть более чистым.
2. Избавьтесь от нежелательных запахов.
Мы все открыли наш холодильник и почувствовали этот безошибочный запах, но вместо того, чтобы вымывать весь холодильник, вам нужна пищевая сода.
Убедитесь, что вы выбросили остатки пищи и вытерли протечки.
Затем добавьте чашку пищевой соды в небольшую банку, чашку или контейнер.
Поместите это в холодильник и закройте дверь.
Через некоторое время пищевая сода впитает запах из вашего холодильника, и он останется чистым.
Вы можете время от времени менять пищевую соду, чтобы в холодильнике всегда хорошо пахло.
3. Чистка серебряных украшений.
Одна из ключевых хитростей с пищевой содой от миссис Хинч пришла, когда она чистила свое обручальное кольцо.
С помощью пищевой соды и белого уксуса в социальных сетях остались только сверкающие украшения.
Поделившись измерениями в Instagram, миссис Хинч сказала, что использовала полстакана белого уксуса и две столовые ложки пищевой соды.
Положите их в контейнер и добавьте свои серебряные украшения на два-три часа.
Когда время истечет, ополосните украшения холодной чистой водой.
Затем отполируйте насухо салфеткой из микрофибры и вуаля - сверкающие драгоценности.
4. Очистка пригоревших кастрюль.
Обгоревшие сковороды могут быть кошмаром для чистки, ведь они часами вымачивают и теряют.
Но вы можете использовать удобную смесь, чтобы легко удалить грязь - пищевую соду и белый уксус.
Сначала налейте в кастрюлю воду, пока дно не будет покрыто, а затем добавьте одну чашку уксуса.
Доведите раствор до кипения и снимите с огня.
Затем добавьте две столовые ложки пищевой соды и оставьте на несколько минут. Вы можете увидеть шипение, но это нормально!
Наконец, вымойте сковороду обычным способом - с помощью мочалки на стойких обгоревших участках.
5. Удаление известкового налета.
Те, кто живет в районах с жесткой водой, не привыкать к известковому налету с желтоватыми отложениями на кранах, раковинах и ваннах.
Однако вы можете использовать пищевую соду, чтобы избавиться от них.
В емкости смешайте две части бикарбоната соды с одной частью белого уксуса.
Перемешайте, чтобы образовалась паста, а затем обильно нанесите на участки с известковыми пятнами.
Оставьте на 10 минут, затем потрите шероховатой стороной губки.
Смойте чистой водой, и пятна исчезнут!