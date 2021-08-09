Диабет 2 типа: колебания уровня инсулина могут вызвать эффект Сомоджи- что это такое?

Диабет 2-го типа - это заболевание, синоним которого связано с повышением уровня сахара в крови. Эти сахара в крови могут вызвать эффект Сомоджи.
Повышение уровня сахара в крови может сказаться на теле диабетика. Еда или лекарства перед сном могут вызвать эффект Сомоджи, пишет express.co.uk.
Феномен Somogyi описывает восстановление высокого уровня глюкозы в крови в ответ на низкий уровень глюкозы в крови.
Он может проявляться в виде повышенного содержания сахара в крови утром из-за избыточного количества инсулина в ночное время.
Длительный уровень нелеченой гипогликемии может привести к стрессу (из-за низкого уровня сахара в крови) и его повышению.
Это защитная реакция организма, поскольку он высвобождает эндокринный гормон глюкагон, поддерживаемый гормонами стресса кортизолом и адреналином.
Пока вы спите, вашему телу не нужно столько энергии. Но когда вы собираетесь проснуться, он готов сжечь больше топлива. Он сообщает вашей печени, что она должна начать выделять больше глюкозы в кровь.
Это должно заставить ваше тело вырабатывать больше инсулина, чтобы справиться с большим количеством сахара в крови. Если у вас диабет, ваше тело не вырабатывает достаточно инсулина для этого. Из-за этого в крови остается слишком много сахара, и эта проблема называется гипергликемией.
Клиника Кливленда рекомендует методы снижения риска за счет:
Снижение дозы лекарств от диабета, вызывающих ночные минимумы
Добавление углеводов в перекус перед сном
Выполнять вечернюю зарядку раньше
Если вы принимаете инсулин, переключитесь на инсулиновую помпу и запрограммируйте ее на высвобождение меньшего количества инсулина за ночь.
Феномен рассвета
Явление рассвета похоже на эффект Сомоджи, но причины разные.
Каждый в той или иной степени переживает феномен рассвета. Это естественная реакция вашего организма на гормоны (кортизол, гормон роста и катехоламин), которые выделяются с приближением утра. Эти гормоны вызывают высвобождение глюкозы из печени.
У большинства людей высвобождение глюкозы сдерживается высвобождением инсулина. Но когда у вас диабет, вы не производите достаточно инсулина, чтобы уменьшить выброс глюкозы, и это вызывает повышение уровня сахара в крови.
Чтобы бороться с феноменом рассвета, специалисты рекомендуют перед сном перекусить нежирной пищей с высоким содержанием клетчатки.
Крекеры из цельнозерновой муки с сыром или яблоко с арахисовым маслом - два хороших варианта.
Такие продукты будут поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращать выброс печенью слишком большого количества глюкозы.