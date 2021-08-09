NASA открыло второе Солнце во Вселенной

Астрономы НАСА использовали несколько наблюдений для изучения близлежащей молодой звезды
Каппа 1 Кита имеет такую же массу, радиус, температуру и яркость, что и Солнце.
В исследовании НАСА они изучали вероятную мощность звездного ветра от звезды.
Соседняя звезда, которая выглядит как молодая версия Солнца, была обнаружена астрономами НАСА, и она может пролить свет на то, как впервые возникла жизнь на Земле, пишет dailymail.co.uk.
Звезда, Каппа 1 Кита, имеет массу и температуру поверхности, аналогичную нашему Солнцу, находится на расстоянии около 30 световых лет от нас, сообщила команда из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, Мэриленд, добавив, что ей всего от 600 до 750 миллионов лет. .
Солнце считается средним возрастом, его возраст составляет 4,6 миллиарда лет, поэтому обнаружение похожей звезды в более молодые годы может помочь понять условия в ранней солнечной системе.
«Эта работа позволяет ученым лучше понять, как <солнце> могло сформировать атмосферу нашей планеты и развитие жизни на Земле», - заявило НАСА.
Часть работы заключалась в изучении выбросов корональной массы и звездных ветров, исходящих от молодой звезды, чтобы увидеть, как солнечные выбросы могли повлиять на Землю.
Невозможно вернуться на миллиарды лет назад к ранней Солнечной системе и увидеть, каким было Солнце, когда на планете Земля зародилась жизнь.
Однако в Млечном Пути более 100 миллиардов звезд, каждая десятая из которых имеет такой же размер и светимость, что и наша собственная звезда.
Многие из этих звезд находятся на ранних стадиях развития.
«Представьте, что я хочу воспроизвести детскую фотографию взрослого, когда им был один или два года, и все их фотографии были стерты или утеряны», - сказал автор исследования Владимир Айрапетян из НАСА.
«Я бы посмотрел на их фото сейчас и на фотографии их близких родственников примерно того же возраста, и оттуда восстановил бы их детские фотографии», - сказал он.
«Это тот процесс, которым мы здесь следуем - смотрим на характеристики молодой звезды, похожей на нашу, чтобы лучше понять, какой была наша собственная звезда в молодости и что позволило ей создать жизнь на одной из близлежащих планет».
Каппа 1 Кита - одна из таких звезд, аналогичных солнечному, в нашем звездном окружении.
Звезда расположена примерно в 30 световых годах от нас, что, по словам НАСА, в условиях космического пространства похоже на жизнь на соседней улице.
Второй автор исследования, Мэн Цзинь, гелиофизик из Института SETI и Лаборатории солнечной и астрофизики Локхид Мартин в Калифорнии, сказал, что в молодости это «близнец» Солнца.
Команда адаптировала существующие модели солнечной системы, чтобы попытаться предсказать некоторые из наиболее сложных для измерения характеристик Kappa 1 Ceti.
Это включает в себя силу звездных ветров и корональные выбросы, исходящие от звезды, когда они текут к любым потенциальным планетам, которые еще не были сформированы или открыты - в системе.
Они использовали данные различных космических телескопов, включая Hubble, TESS, NICER и спутники ESA XMM-Newton.
КАК ФОРМИРУЮТСЯ ЗВЕЗДЫ?
Звезды образуются из плотных молекулярных облаков - пыли и газа - в областях межзвездного пространства, известных как звездные ясли.
Одно молекулярное облако, которое в основном содержит атомы водорода, может в тысячи раз превышать массу Солнца.
Они совершают турбулентное движение с газом и пылью, движущимися с течением времени, нарушая атомы и молекулы, в результате чего в одних областях содержится больше материи, чем в других.
Если в одной области собирается достаточно газа и пыли, она начинает разрушаться под тяжестью собственной гравитации.
Когда он начинает разрушаться, он медленно нагревается и расширяется наружу, вбирая в себя все больше окружающего газа и пыли.
В этот момент, когда область составляет около 900 миллиардов миль в поперечнике, она становится предзвездным ядром и стартовым процессом превращения в звезду.
Затем, в течение следующих 50 000 лет, она сократится на 92 миллиарда миль в поперечнике, чтобы стать внутренним ядром звезды.
Избыточный материал выбрасывается к полюсам звезды, и вокруг звезды образуется диск из газа и пыли, образуя протозвезду.
Затем эта материя либо включается в звезду, либо изгоняется в более широкий диск, что приведет к образованию планет, лун, комет и астероидов.
Как и люди младшего возраста, молодые звезды известны своими высокими всплесками энергии и активности, которые выделяются в виде звездного ветра.
Звездные ветры, как и сами звезды, в основном состоят из сверхгорячого газа, известного как плазма, который создается, когда частицы в газе разделяются на положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные электроны.
Наиболее энергичная плазма с помощью магнитного поля звезды может оторваться от самой внешней и самой горячей части звездной атмосферы, короны, во время извержения или более устойчиво течь к ближайшим планетам в виде звездного ветра.
«Звездный ветер постоянно дует от звезды к ближайшим к ней планетам, влияя на окружающую среду этих планет», - сказал Джин.
Более молодые звезды имеют тенденцию генерировать более горячие и сильные звездные ветры и более мощные плазменные извержения, чем старые звезды.
Такие выбросы могут повлиять на атмосферу и химический состав близлежащих планет и, возможно, даже катализировать развитие органического материала - строительных блоков для жизни - на этих планетах.
Звездный ветер может оказывать значительное влияние на планеты на любом этапе жизни.
Но сильные, очень плотные звездные ветры молодых звезд могут сжимать защитные магнитные экраны окружающих планет, делая их еще более восприимчивыми к воздействию заряженных частиц.
Солнце является прекрасным примером этого процесса и того, как он меняется на протяжении жизни звезды - от юности до среднего возраста.
По сравнению с нынешним, в раннем детстве, наше Солнце, вероятно, вращалось в три раза быстрее, имело более сильное магнитное поле и испускало более интенсивное высокоэнергетическое излучение.
В наши дни для счастливых зрителей воздействие этих частиц иногда видно вблизи полюсов планеты в виде полярных сияний или северного и южного сияний.
Айрапетян сказал, что четыре миллиарда лет назад эти огни были бы видны из гораздо большего количества разных мест по всему земному шару, чем сегодня.
Такой высокий уровень активности в первые годы существования нашего Солнца, возможно, отодвинул назад защитную магнитосферу Земли и обеспечил планету правильным химическим составом атмосферы для образования первых биологических молекул.
Этого бы не случилось с Венерой, которая была достаточно близко, чтобы сгорела ее атмосфера, или с Марсом, слишком далеким, чтобы излучение могло достичь в силе.
Подобные процессы могут разворачиваться в звездных системах по всей нашей галактике и Вселенной, в том числе в Каппа 1 Кита.
«Я мечтаю найти каменистую экзопланету на той стадии, в которой находилась наша планета более четырех миллиардов лет назад, сформированной ее молодой активной звездой и почти готовой к жизни», - сказал Айрапетян.
«Понимание того, каким было наше Солнце в момент зарождения жизни на Земле, поможет нам уточнить наш поиск звезд с экзопланетами, на которых в конечном итоге может быть жизнь».
KAPPA 1 CETI: БЛИЗНЕЦ МОЛОДОГО СОЛНЦА
Имя: Kappa 1 Ceti
Созвездие: Кит.
Известные планеты: Нет
Спектральный тип: G5
RA: 03ч 19м 21.6960с
Дек: + 03 ° 22 ′ 12,712 ″
Расстояние: 29,81 световых лет
Масса: 1.037 масс Солнца
Радиус: 0,95 солнечного радиуса
Яркость: 0,85 раза больше солнечной
Температура: 9814 F
Возраст: 600-750 миллионов лет.
Каппа 1 Кита - желтый карлик в 30 световых годах от Земли в созвездии Кита.
Он имеет быстрое вращение, раз в девять земных дней, и пока что никаких экзопланет обнаружено не было.
Он считается хорошим кандидатом для размещения планет земной группы, подобных Земле.
Его масса примерно равна массе Солнца, его радиус составляет 95 процентов от радиуса нашей звезды, но он всего на 85 процентов ярче.
Он относительно молод, ему несколько сотен миллионов лет, что делает его хорошим кандидатом для изучения прошлого Солнца.
Несколько агентств отправили в космос инструменты, способные измерять звездный ветер от Солнца, но пока невозможно напрямую наблюдать звездный ветер других звезд в нашей галактике, таких как Kappa 1 Ceti, потому что они находятся слишком далеко.
Когда ученые хотят изучить событие или явление, которое они не могут наблюдать напрямую, научное моделирование может помочь заполнить пробелы.
Хотя ученые ранее моделировали звездный ветер от этой звезды, Айрапетян сказал, что они использовали более упрощенные предположения, чем новое исследование НАСА.
Основой для новой модели Kappa 1 Ceti является модель Солнца с альфвеновскими волнами, которая входит в структуру моделирования космической погоды и работает путем ввода известной информации о звезде, включая данные о ее магнитном поле и ультрафиолетовых линиях излучения, для прогнозирования звездного ветра. деятельность.
Когда модель была протестирована на нашем Солнце, она была проверена на соответствие наблюдаемым данным, чтобы убедиться, что ее прогнозы верны.
«Он способен моделировать ветры и корону нашей звезды с высокой точностью», - сказал Джин.
«И эту модель мы можем использовать и на других звездах, чтобы предсказать их звездный ветер и, таким образом, исследовать обитаемость». Вот что мы здесь сделали ».
Предыдущие исследования основывались на данных, собранных спутником исследования транзитных экзопланет (TESS) и космическим телескопом Хаббла (HST), чтобы идентифицировать Kappa 1 Ceti как молодой солнечный прокси и собрать необходимые входные данные для модели, такие как магнитное поле и ультрафиолетовое излучение. данные линии излучения.
«Каждой модели необходимы входные данные для получения выходных данных», - сказал Айрапетян, добавив, что для получения полезных выходных данных входные данные должны быть из надежного источника данных или из нескольких источников.
«У нас есть все эти данные от Kappa 1 Ceti, но мы действительно синтезировали их в этой прогнозной модели, чтобы уйти от предыдущих чисто наблюдательных исследований звезды».
В настоящее время команда работает над проектом, более внимательно изучающим частицы, которые могли появиться в результате ранних солнечных вспышек, а также пребиотическую химию на Земле.
Исследователи надеются использовать свою модель для составления карты окружения других звезд, похожих на Солнце, на различных этапах жизни.
СОЛНЦЕ: ЖЕЛТАЯ ЗВЕЗДА ДВАРФА В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Имя: Солнце
Известные планеты: восемь
Спектральный тип: G2
Расстояние: 2,7 × 10 ^ 17 км
Масса: 1,9885 × 10 ^ 30 кг
Радиус: 696 342 км
Светимость: 3,828 × 10 ^ 26 Вт
Температура: 9,929 F
Возраст: 4,6 миллиарда лет
Солнце - звезда в центре Солнечной системы, это почти идеальная сфера из горячей плазмы, излучающей энергию, поддерживающую жизнь на Земле.
Его диаметр составляет 1,39 миллиона км, что в 330 раз больше массы Земли.
Три четверти звезды состоит из водорода, за которым следуют гелий, кислород, углерод, неон и железо.
Это звезда главной последовательности G-типа, которую иногда называют желтым карликом.
Солнце образовалось в результате гравитационного коллапса вещества в большом молекулярном облаке, которое собралось в центре.
Остальные превратились в вращающийся диск, из которого образовывались планеты, луны, астероиды и кометы.
В частности, они смотрят на молодую звезду EK Dra, находящуюся на расстоянии 111 световых лет и возрастом всего 100 миллионов лет, которая, вероятно, вращается в три раза быстрее и излучает больше вспышек и плазмы, чем Kappa 1 Ceti.
Документирование того, как эти похожие звезды разного возраста отличаются друг от друга, поможет охарактеризовать типичную траекторию жизни звезды.
По словам Айрапетяна, их работа посвящена «рассмотрению нашего собственного Солнца, его прошлого и его возможного будущего через призму других звезд».
Результаты были опубликованы в Astrophysical Journal.