Ученые создали домашний тест, определяющий какой у вас штамм коронавируса

Ученые сделали еще один прорыв - не только блестящие умы создали вакцину с невероятной скоростью, но теперь разработан тест, который может определить, какой штамм коронавируса у вас может быть.
Домашний тест, разработанный исследователями из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института (MIT) и нескольких больниц в Бостоне, может стоить всего 4,30 фунта стерлингов. Известный как SHERLOCK с минимальными инструментами (miSHERLOCK), все, что вам нужно, чтобы заставить его работать, - это немного плюнуть. Он может различать три штамма Covid, в том числе индийский вариант «Дельта», в течение 60 минут, пишет express.co.uk.
Разработчики говорят, что это может в конечном итоге заменить лабораторные тесты ПЦР, которые требуют до двух дней для получения точного результата.
MiSHERLOCK также может быть более популярным среди людей, поскольку в тесте не используется инвазивный тампон, закручивающийся высоко в ноздри.
Говорят, что он на 96 процентов эффективен, когда дело доходит до выявления инфекции Covid, и на 95 процентов эффективен при выявлении неинфицированных людей.
Один разработчик miSHERLOCK, Сяо Тан, сказал: «Нашей целью было создание полностью автономной диагностики, не требующей другого оборудования».
Итак, как это работает? Тан объяснил: «По сути, пациент плюет в это устройство, а затем вы нажимаете поршень, и через час получаете ответ».
MiSHERLOCK работает с использованием технологии CRISPR - инструмента редактирования генов - для обнаружения Covid (и штамма) в слюне.
Соавтор и научный сотрудник Института Висс и Массачусетского технологического института, доктор Хелена де Пуч, прокомментировала изобретение.
«MiSHERLOCK устраняет необходимость в транспортировке образцов пациентов в централизованное место тестирования и значительно упрощает этапы подготовки образцов», - сказала она.
Новое устройство дает «пациентам и врачам более быстрое и точное представление о здоровье человека и общества», продолжила она, добавив: «Что очень важно во время развивающейся пандемии».
По данным Daily Mail, в настоящее время сборка компонента стоит 10,80 фунтов стерлингов.
Но исследователи говорят, что эта стоимость может упасть до 4,30 фунта стерлингов, если будет производиться в массовом масштабе.
Когда miSHERLOCK был протестирован с использованием образцов клинальной слюны от 27 пациентов с Covid и 21 здорового пациента, он оказался столь же точным, как и стандартный ПЦР-тест.
Эти результаты были опубликованы сегодня в журнале Science Advances, который также продемонстрировал способность miSHERLOCK идентифицировать: альфа-, бета- и гамма-варианты.
Д-р де Пуч добавил: «Способность обнаруживать и отслеживать эти варианты имеет важное значение для эффективного общественного здравоохранения.
«Но, к сожалению, в настоящее время варианты диагностируются только путем секвенирования нуклеиновых кислот в специализированных эпидемиологических центрах, которых мало даже в странах, богатых ресурсами».
Это создание надеется изменить это, что до сих пор доказало свою эффективность при идентификации штаммов Covid и Covid.
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Согласно данным, зарегистрированным 6 августа, число людей с положительным результатом на Covid сократилось.
Однако с той же даты произошло небольшое увеличение числа пациентов, скончавшихся от инфекции Covid - 595, если быть точным.
Вплоть до 2 августа, что является последними доступными правительственными данными, количество пациентов, госпитализированных в первую очередь, снижалось.
Почти 47 миллионов человек получили свой первый прививочный укол ; почти 40 миллионов человек получили двойной удар.