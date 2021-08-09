Убийца жены главврача ЦГБ Людмилы Кайгородовой ограбил на 500 тысяч рублей депутата Искитима. Новые чистосердечные признания
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Убийца жены главврача ЦГБ Людмилы Кайгородовой ограбил на 500 тысяч рублей депутата Искитима. Новые чистосердечные признания

9:30:258/9/2021,Алина БуроваФото: СКР, МВД/Администрация города Искитима
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Преступник за всю свою жизнь совершил 5 злодеяний. Большое количество средств в размере 1,3 млн рублей, Казаков вынес из офиса компании "Олимп" в 2007 году. Правонарушителя долго не могли поймать.

От Дмитрий Казакова потерпела горе и Раиса Ильинична Полянская

Дмитрий Казаков, убившей жену главврача Искитимской ЦГБ Людмилу Кайгородову признался еще в двух преступлениях.

Напомним, что о задержании 49-летнего Дмитрия Казакова в Томске стало известно в июне 2021 года. Правоохранители подозревали его в злодеянии произошедшим в доме Кайгородовых изначально. Мужчина был за решеткой неоднократно. По всей вероятности, и на этот раз следователи заметили на месте преступления знакомый почерк убийцы. Во время допроса, преступник признался и рассказал как расправился с беззащитной супругой главврача. Аналогичное преступление он совершил в офисе Томской домостроительной компании, похитив 600 тысяч рублей. Казаков нанес ранение 60-летнему сторожу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснили следователи, незадолго до совершения расправы с Людмилой Кайгородовой, Казаков проник в дом местного депутата и почетного жителя Искитима Раисы Полянской. Из дома своей жертвы Казаков вынес 500 тысяч рублей. Деньги в размере 1,3 млн рублей Казаков забрал и из офиса компании "Олимп". В то время преступника оперативникам поймать не удалось.

В настоящее время Дмитрий Казаков арестован и продолжает давать показания. Суд над преступником состоится уже скоро. Следите за новостями.

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