Убийца жены главврача ЦГБ Людмилы Кайгородовой ограбил на 500 тысяч рублей депутата Искитима. Новые чистосердечные признания

Дмитрий Казаков, убившей жену главврача Искитимской ЦГБ Людмилу Кайгородову признался еще в двух преступлениях.
Напомним, что о задержании 49-летнего Дмитрия Казакова в Томске стало известно в июне 2021 года. Правоохранители подозревали его в злодеянии произошедшим в доме Кайгородовых изначально. Мужчина был за решеткой неоднократно. По всей вероятности, и на этот раз следователи заметили на месте преступления знакомый почерк убийцы. Во время допроса, преступник признался и рассказал как расправился с беззащитной супругой главврача. Аналогичное преступление он совершил в офисе Томской домостроительной компании, похитив 600 тысяч рублей. Казаков нанес ранение 60-летнему сторожу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как выяснили следователи, незадолго до совершения расправы с Людмилой Кайгородовой, Казаков проник в дом местного депутата и почетного жителя Искитима Раисы Полянской. Из дома своей жертвы Казаков вынес 500 тысяч рублей. Деньги в размере 1,3 млн рублей Казаков забрал и из офиса компании "Олимп". В то время преступника оперативникам поймать не удалось.
В настоящее время Дмитрий Казаков арестован и продолжает давать показания. Суд над преступником состоится уже скоро. Следите за новостями.