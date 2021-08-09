Ляйсан Утяшева заявила, что у российской гимнастки Дины Авериной "вырвали победу"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ляйсан Утяшева заявила, что у российской гимнастки Дины Авериной "вырвали победу"

9:08:048/9/2021Фото: pixabay
0

А Алина Кабаева считает, что нашу гимнастку "бесцеремонно лишили золотой медали".

У российской спортсменки отобрали золотую медаль

Чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева объяснила свои слова о том, что израильская спортсменка вырвала победу у российской гимнастки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Комментируя судейский скандал, лишивший Аверину золота, Утяшева написала: «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».

А еще одна известная гимнастка Ляйсан Утяшева написала, что нашу спортсменку «тупо лишили золотой медали», в то время как «Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет».

Мастер спорта по художественной гимнастике Мария Кожевникова в своем блоге написала «Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа! И позор судьям!».

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
ВОЗ не стала молчать: плохая новость о COVID-19
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
гимнастикаолимпиадасудейский скандалЛяйсан Утяшева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Считаете ли вы, что российскую спортсменку "засудили"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСвежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа
8:56:48 8/9/2021
Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа
Владимир Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание на Олимпиаде в Токио
8:50:26 8/9/2021
Владимир Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание на Олимпиаде в Токио
Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:10 8/9/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 августа 2021 в России и мире
7:40:12 8/9/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 августа 2021 в России и мире
Чудодейственные открытки 9 августа в День Пантелеимона и душевные слова для верующих
7:00:46 8/9/2021
Чудодейственные открытки 9 августа в День Пантелеимона и душевные слова для верующих
БердскПогода на Пантелеимона 9 августа в Бердске: почему категорически запрещено работать в огороде
6:30:36 8/9/2021
Погода на Пантелеимона 9 августа в Бердске: почему категорически запрещено работать в огороде
Дружные и теплые пожелания каждому в Международный день коренных народов мира 9 августа 2021 года
6:00:47 8/9/2021
Дружные и теплые пожелания каждому в Международный день коренных народов мира 9 августа 2021 года
Магнитная буря 9 августа 2021 года: как прожить день метеопатам накануне мощнейшего геоудара
5:45:40 8/9/2021
Магнитная буря 9 августа 2021 года: как прожить день метеопатам накануне мощнейшего геоудара
Длительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдать
5:30:18 8/9/2021
Длительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдать
График полива в августе - когда и как следует поливать растения
5:01:22 8/9/2021
График полива в августе - когда и как следует поливать растения