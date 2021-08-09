Ляйсан Утяшева заявила, что у российской гимнастки Дины Авериной "вырвали победу"

Чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева объяснила свои слова о том, что израильская спортсменка вырвала победу у российской гимнастки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Комментируя судейский скандал, лишивший Аверину золота, Утяшева написала: «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».
А еще одна известная гимнастка Ляйсан Утяшева написала, что нашу спортсменку «тупо лишили золотой медали», в то время как «Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет».
Мастер спорта по художественной гимнастике Мария Кожевникова в своем блоге написала «Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа! И позор судьям!».