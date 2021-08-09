Онлайн некролог: Кто умер с 10.07 по 05.08.2021 в Бердске

Рыжкова З.А. 19.02.51 - 10.07.21
Воробьева М.В. 11.11.70 - 11.07.21
Зяблицев В.Г. 09.06.69 - 20.07.21
Белоусов С.И. 30.07.58 - 28.07.21
Чижиков А.В. 11.12.58 - 29.07.21
Яковлев В.П. 29.04.62 - 29.07.21
Тархов А.Б. 05.12.69 - 29.07.21
Балабанова М.А. 31.10.30 - 30.07.21
Якушева З.М. 15.08.35 - 30.07.21
Воеводина Л.А. 20.01.60 - 30.07.21
Воронков В.М. 25.07.38 - 31.07.21
Котовалова О.Г. 23.07.39 - 31.07.21
Гокин А.Г. 16.12.70 - 31.07.21
Кошелев Ю.А. 06.07.44 - 31.07.21
Каретен Р.М. 03.09.48 - 31.07.21
Яковлев А.Н. 20.09.82 - 31.07.21
Иванов А.В. 02.11.52 - 31.07.21
Тимирханов А.В. 04.07.65 - 01.08.21
Майстренко Я.С. 15.09.35 - 02.08.21
Лебедева В.И. 14.02.32 - 02.08.21
Мержиевская Т.А. 18.10.56 - 03.08.21
Губанов В.В. 07.05.39 - 03.08.21
Фесенко Р.П. 01.10.39 - 03.08.21
Кухар М.Б. 24.12.41 - 04.08.21
Кисюков И.А. 29.08.46 - 04.08.21
Марченко Т.И. 29.11.49 - 05.08.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69