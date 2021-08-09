Число попавших в больницу детей с отравлением в поезде до Адлера с гнилью выросло до 87. Смотрите видео

Накануне в поезде Мурманск – Адлер произошло серьезное ЧП. Из поезда с признаками отравления были госпитализированы 18 детей, которые ехали в составе организованной группы, а также двоих сопровождающих. А вчера, 8 августа, стало известно, что число госпитализированных с этого поезда увеличилось до 87 человек. В Туапсинской ЦРБ N1 с кишечной инфекцией находятся 67 школьников, в Апшеронской — 12, еще 8 — в Белореченской. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, причиной недомогания стал норовирус второго типа. В оперштабе рассказали, что детей перевозили двумя группами. Всего было 246 ребят и 24 сопровождающих, они ехали в детский оздоровительный лагерь. Остальных школьников доставили в здравницы Туапсинского района.
Также выяснилось, что все пострадавшие дети в пути ужинали в вагоне-ресторане после происшествия правоохранители провели проверку и обнаружили там гнилые овощи, плесневый хлеб и продукты с истекшим сроком годности. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.
В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.