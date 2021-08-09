Число попавших в больницу детей с отравлением в поезде до Адлера с гнилью выросло до 87. Смотрите видео
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Число попавших в больницу детей с отравлением в поезде до Адлера с гнилью выросло до 87. Смотрите видео

10:08:298/9/2021Фото: стоп-кадр с видео Виктории Алампеевой
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Все были госпитализированы с диагнозом "норовирус 2 типа".

Дети отравились после ужина в вагоне-ресторане

Накануне в поезде Мурманск – Адлер произошло серьезное ЧП. Из поезда с признаками отравления были госпитализированы 18 детей, которые ехали в составе организованной группы, а также двоих сопровождающих. А вчера, 8 августа, стало известно, что число госпитализированных с этого поезда увеличилось до 87 человек. В Туапсинской ЦРБ N1 с кишечной инфекцией находятся 67 школьников, в Апшеронской — 12, еще 8 — в Белореченской. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, причиной недомогания стал норовирус второго типа. В оперштабе рассказали, что детей перевозили двумя группами. Всего было 246 ребят и 24 сопровождающих, они ехали в детский оздоровительный лагерь. Остальных школьников доставили в здравницы Туапсинского района.

Также выяснилось, что все пострадавшие дети в пути ужинали в вагоне-ресторане после происшествия правоохранители провели проверку и обнаружили там гнилые овощи, плесневый хлеб и продукты с истекшим сроком годности. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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