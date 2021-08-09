Кто должен убрать горы мусора и сгоревший "Жигули" с острова Хренового Обского моря под Бердском, ответит Росприроднадзор
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Кто должен убрать горы мусора и сгоревший "Жигули" с острова Хренового Обского моря под Бердском, ответит Росприроднадзор

10:10:448/9/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Как рассказали в Минприроды, земельный участок с кадастровым номером 54:19:072401:4 относится к категории земель водного фонда. Река Обь расположена на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

Остров так и завален мусором

Министерство природы Новосибирской области прокомментировало "Курьер. Среда. Бердск" ситуацию с горами мусора на острове Хреновом в Обском море под Бердском. Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что кадры с острова Хреновый или как его еще называют в народе, Ум или Умовский, ужасают: из-под земли выглядывает гора бутылок, мусорные пакеты буквально вываливаются из-под земли, мусор лавиной сваливается с берегов и уходит под воду в Обское море. У этого острова, как и у его мусора, огромная предыстория - но многие места так и остаются белыми пятнами.

- Указанный в сообщении земельный участок с кадастровым номером 54:19:072401:4 относится к категории земель водного фонда. Река Обь расположена на территории нескольких субъектов Российской Федерации. В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, полномочия по осуществлению федерального государственного экологического надзора осуществляет Росприроднадзор. Рекомендуем обратиться в профильное ведомство (Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, - гласит ответ ведомства.

Бердчане интересовались, кто сумел так намусорить на необитаемом острове? Некоторые ведомства считают, что это «дикари» - обычные жители Бердска и его окрестностей, которые выезжают отдохнуть на дикую природу. Они якобы пьют, едят, а потом закапывают мусор за собой, вместо того, чтобы выбросить его. Однако судя по объему мусора, версия кажется весьма неправдоподобной:

- «Дикари» не могут столько выбросить - тут огромные мешки, - рассказал рыбак, обратившийся 1 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

Редакция направляла запрос в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по вопросу образования несанкционированного места размещения отходов на острове Хреновый, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 54:19:072401:4. Ног его перенаправили в мэрию Новосибирского района. 4 августа там сообщили, что согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок с кадастровым номером 54:19:072401:4, адрес: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, Новосибирское водохранилище, на территории МО Морской с/с, категория земель: земли водного фонда, вид разрешенного использования: для размещения водных объектов, по документу: водохранилище.

- В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации администрация Новосибирского района Новосибирской области не наделена полномочиями по ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных и строительных отходов на землях водного фонда, - гласил ответ на запрос.

Есть и другая версия того, почему остров оказался завален мусором. Три года назад на острове организовал бизнес санаторий «Сибиряк» - затем сам бизнес закрылся.

Остров Хреновый называется так в честь растущего на нем хрена - раньше он был вышиной по пояс. В народе он также получил названия острова Ум или Умовский - видимо, так звучало лучше. Остров находится недалеко от Старого Бердска - когда вода разливается, до него можно доплыть на катере, а когда становится посуше и вода уходит, то можно дойти и вброд.

Местные жители рассказывают, что все оборудование санаторий «Сибиряк» завозил вброд, на грузовиках - воды в от год было мало, образовывалось много отмелей, и в районе Старого Бердска находили много вещей, представляющих историческую ценность - например, исторические плиты. Вывез ли «Сибиряк» свой мусор обратно - теперь на этот вопрос не ответит никто. Даже сам директор санатория:

- За 3 года много что произошло, мало ли. Я не могу отвечать за это, не могу комментировать - 3 года назад меня здесь не было, - сообщил 1 июля «Курьер. Среда. Бердск» директор санатория «Сибиряк» Роман Приходько.

Как выяснилось, Верхне-Обское бассейновое водное управление действительно отвечает за территорию острова, вот только исключительно за водную, и к земле и ее уборке не имеет никакого отношения.

В Верхне-Обском бассейновом водном управлении редакцию отправили в «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБ, но и там не уверены, относится ли остров к их сфере надзора.

- Если остров находится в нашей компетенции, мы проведем выездную проверку, и если все действительно так, то организуем уборку мусора с острова, - говорили ранее в «ВерхнеОбьрегионводхоз» ФГБ.

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