Родители особенных детей заступились за врача-психиатра из ЦГБ Бердска, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки на пляже "Дюны"

Родители пациентов задержанного детского врача-психиатра, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, написали коллективное письмо в его поддержку. Об этом 9 августа "Курьер. Среда. Бердск" сообщила один из авторов текста письма. Бердчанка попросила остаться анонимной.
Напоминаем, 30-летний детский врач-психиатр, работающий в Бердской городской больнице, был задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки на территории пляжа “Дюны”. Случай произошел 4 августа, об этом рассказала мать пострадавшей. По заявлению матери было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ - изнасилование несовершеннолетней. На данный момент 30-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Подозреваемого Мартина Егояна задержали.
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, а глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов взял дело под личный контроль. Об усилении контроля за расследованием преступления сообщили в ведомстве. Стоит отметить, что по данным источника "Курьер. Среда. Бердск", доктор лишь приставал к девушке, но факта изнасилования не было.
Известно, что задержанный дополнительно принимает пациентов в частной клинике "Vita", где подрабатывает около года. Замечаний по его работе у руководства клиники нет, пациенты на него никогда не жаловались. В клинике воздержались от комментариев "Курьер. Среда. Бердск"
При этом родители детей уверены во враче, как в ответственном и честном человеке, который не мог пойти на такой поступок.
- У нас совершенно нет информации по существу дела, никто из нас не знаком с потерпевшей и ее матерью. У всех нижеподписавшихся дети состоят длительное время на учете у детского психиатра. Все мы хотим отметить, что Мартин Егоян ведет себя всегда исключительно профессионально и корректно, тактично, - сообщают в письме родители.
Также родители отмечают, что задержанный всегда относился к детям с ментальными нарушениями с пониманием. И всегда готов был принять и оказать квалифицированную помощь, проявив искренний интерес к состоянию здоровья ребенка.
- До его появления в первой детской поликлинике Бердска, можно было прийти на прием к психиатру и просидеть у дверей весь день безрезультатно. Без возможности даже поговорить со врачом, - сообщается в коллективном письме.
Сегодня, 9 августа родители пациентов детского психиатра Мартина Егояна собираются пойти в поликлинику, чтобы распечатать письмо и уточнить, находится ли врач под следствием. Подписать письмо готовы 10 человек.