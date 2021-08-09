Избирком Бердска вычеркнул 36 фамилий из списка кандидатов в депутаты горсовета: «Единая Россия» охватила все округа

К 9 августа стало окончательно понятно, кто из кандидатов продолжает предвыборную гонку за депутатский мандат горсовета Бердска. В пятницу завершился этап регистрации претендентов на место в представительны орган местной власти.
Всего выдвинули свои кандидатуры 221 человек. В том числе путем самовыдвижения 87 претендентов и 134 от партий. «Единая Россия» выставила 27 кандидатов, закрыв таким образом все бердские избирательные округа. ЛДПР — 26, «Справедливая Россия-За правду» - 25, КПРФ -20, «Новые люди» - 15, «Родина» - 11, «Партия пенсионеров» и «Зеленые» - по 5 человек.
Бердский избирком официально зарегистрировал 185 кандидатов, выдав им кандидатские удостоверения. И сейчас продолжают участвовать в избирательной кампании 57 самовыдвиженцев и 128 представителей партий. Среди «партийцев» 27 от единороссов, 26 от либеральных демократов, 19 от коммунистов, 23 от справороссов, все выдвинутые от «пенсионеров» и «зеленых», 13 от «Новых людей» и 10 «родинцев».
- Оказано в регистрации 28-и. В том числе 24-м самовыдвиженцам и четырем представителям партий. Это два от «Справедливой России» и по одному от КПРФ и «Родина», - прокомментировала в понедельник «Курьер. Среда. Бердск» глава бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.
Решили отказаться от предвыборной гонки и сами сняли свои кандидатуры 8 человек. Среди них 6 самовыдвиженцев и двое от партии «Новые люди».
Как показала статистика, захотели стать депутатами горсовета Бердска и получили кандидатские удостоверения 48 женщин и 137 мужчин. Молодых людей в возрасте до 30 лет выдвинулось 26 человек, от 30 до 39 лет — 55, от 40 до 49 — 52, от 50 до 59 — 26, кандидатов в возрасте 60 лет и старше — 16 человек.
Из претендентов на место в представительном органе власти Бердска имеют высшее образование 67 человек, среднее — 14, а 104 кандидата не указали уровень своего образования. Среди зарегистрированных кандидатов имеют отношение к органам власти 12 человек, 34 заняты в экономике, в здравоохранении - 6, в образовании и науке — трое, в культуре и спорте — четверо.
Служащих в списке кандидатов в депутаты 77, рабочих 47, студентов и домохозяев — по одному, пенсионеров — 5, временно неработающих 16 и 15 индивидуальных предпринимателей.
- Но список еще может поменяться, потому что у кандидатов есть возможность до 15 августа снять свои кандидатуры по каким-либо причинам. А пока такая ситуация, - отметила Наталья Фокина.
В ближайшее время мы опубликуем окончательный список кандидатов по всем 27 избирательным округам.