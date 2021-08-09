Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года

Владимир Братцев будучи братом погибшего в ДТП Сергея Фурцева из села Завьялово возмущен отсутствием уголовного дела на протяжении более года с момента аварии.
Напомним, что смертельное ДТП в селе Завьялово Искитимского района произошло 22 марта 2020 года. Как сообщали в главном управлении МВД по Новосибирской области ранее, мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем мотоцикла "Днепр", двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива". От полученных травм водитель мотоцикла, которым и являлся Сергей Фурцев, скончался.
За помощью в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 7 августа обратился брат погибшего Владимир и его адвокат Олег Поляничко. Родственник Сергея и его представитель не согласны с версией правоохранителей. Мужчины рассказали, как все было на самом деле.
Как оказалось, в ночь на 22 марта 2020 года, Владимир Братцев и Сергей Фурцев на мотоцикле ехали в алкогольном опьянении. Сергей был в то время за рулем, а Владимир находился в люльке. Водитель "Нивы" Сергей Герцог также не отличался трезвостью.
- Это было по весне в селе, когда все начало таять. Одна сторона дороги протаяла, а другая нет. На этом месте были ямки. Нет бы потихоньку водителю "Нивы" ехать, а он ехал на скорости и вот, что получилось, - рассказал брат погибшего Владимир Братцев.
Как стало известно, фара у молодых людей в тот день на мотоцикле не работала. На "Ниве" была включена лишь одна права передняя фара. К тому же, и улицы были не освящены. По словам пострадавших, "на встречку" ехал автомобиль "Нивы". В противном случае, Сергею Фурцеву не оторвало бы левую ногу и он бы не погиб.
К адвокату Олегу Поляничко семья обратилась спустя 9 месяцев назад после трагедии, когда почувствовали, что дело с потерей их близкого человека не двигается с мертвой точки. Виновный, по рассказам родственников, на свободе и даже продолжает ездить по селу за рулем автомобиля.
- Я пошел знакомиться с материалами. Дело не возбуждено. Посмотрел фотографии и увидел, что "Нива" на встречной полосе движения. По всем материалам якобы виноват водитель мотоцикла. Ему ногу оторвало левую и повреждения на машине видны. Но у нас даже судмедэксперт не видит повреждения на ноге. Я обращался с обращением в бюро судебно-медицинской экспертизы. Мне ответили, что в рабочих записях пометка о травме левой нижней конечности есть, а в заключении медиков эта запись отсутствует из-за технической ошибки, но ведь это заключение напрямую может повлиять на проведение автотехнической экспертизы, которая, кстати, не проводилась. Протокол задержания транспортного средства лежал у полицейских год до того, как я не ознакомился с материалами и не увидел, что там даже нет сведений о водителе, который двигался по полосе встречного движения в результате чего погиб человек,- рассказал адвокат Олег Поляничко.
Представитель пострадавшей семьи с жалобой об отсутствии должной реакции следователей обратился в Искитимскую межрайонную прокуратуру. У адвоката были ряд требований, такие как: отвод следователя Антроповой по делу, назначение автотехнической экспертизы, приобщение к проверке материала фотографий и т.д. Жалобу заместитель межрайонного прокурора Фомин удовлетворил, однако и после этого решительных действий сотрудников полиции не последовало. Фотографии к делу так и не были приобщены.
Отметим, что у погибшего в ДТП Сергея Фурцева остались жена и ребенок.
Водитель "Нивы" Сергей Герцог не смог поведать свою точку зрения о произошедшей аварии журналисту "Курьер. Среда. Бердск" сославшись на занятость, однако подтвердил, что за рулем автомобиля ездить продолжает.
В ближайшее время редакция свяжется с героями истории повторно, а пока участники надеются, что отношение правоохранителей к ДТП повлекшему смерть человека в селе Завьялово изменится.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.