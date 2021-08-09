Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года

2:47:338/9/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Предоставлено Владимиром Братцевым
0

Как рассказали родственники, по встречной полосе мотоциклу "Днепр" двигался автомобиль "Нива". Оба водителя транспортных средств были в алкогольном опьянении. Из-за столкновения водителю мотоцикла Сергею Фурцеву оторвало ногу. В этот момент Владимир Братцев находился в люльке мотоцикла.

Владимир Братцев очень обеспокоен тем, что дело о ДТП, в котором погиб его брат не движется с мертвой точки

Владимир Братцев будучи братом погибшего в ДТП Сергея Фурцева из села Завьялово возмущен отсутствием уголовного дела на протяжении более года с момента аварии.

Напомним, что смертельное ДТП в селе Завьялово Искитимского района произошло 22 марта 2020 года. Как сообщали в главном управлении МВД по Новосибирской области ранее, мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем мотоцикла "Днепр", двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива". От полученных травм водитель мотоцикла, которым и являлся Сергей Фурцев, скончался.

За помощью в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 7 августа обратился брат погибшего Владимир и его адвокат Олег Поляничко. Родственник Сергея и его представитель не согласны с версией правоохранителей. Мужчины рассказали, как все было на самом деле.

Как оказалось, в ночь на 22 марта 2020 года, Владимир Братцев и Сергей Фурцев на мотоцикле ехали в алкогольном опьянении. Сергей был в то время за рулем, а Владимир находился в люльке. Водитель "Нивы" Сергей Герцог также не отличался трезвостью.

- Это было по весне в селе, когда все начало таять. Одна сторона дороги протаяла, а другая нет. На этом месте были ямки. Нет бы потихоньку водителю "Нивы" ехать, а он ехал на скорости и вот, что получилось, - рассказал брат погибшего Владимир Братцев.

Как стало известно, фара у молодых людей в тот день на мотоцикле не работала. На "Ниве" была включена лишь одна права передняя фара. К тому же, и улицы были не освящены. По словам пострадавших, "на встречку" ехал автомобиль "Нивы". В противном случае, Сергею Фурцеву не оторвало бы левую ногу и он бы не погиб.

К адвокату Олегу Поляничко семья обратилась спустя 9 месяцев назад после трагедии, когда почувствовали, что дело с потерей их близкого человека не двигается с мертвой точки. Виновный, по рассказам родственников, на свободе и даже продолжает ездить по селу за рулем автомобиля.

- Я пошел знакомиться с материалами. Дело не возбуждено. Посмотрел фотографии и увидел, что "Нива" на встречной полосе движения. По всем материалам якобы виноват водитель мотоцикла. Ему ногу оторвало левую и повреждения на машине видны. Но у нас даже судмедэксперт не видит повреждения на ноге. Я обращался с обращением в бюро судебно-медицинской экспертизы. Мне ответили, что в рабочих записях пометка о травме левой нижней конечности есть, а в заключении медиков эта запись отсутствует из-за технической ошибки, но ведь это заключение напрямую может повлиять на проведение автотехнической экспертизы, которая, кстати, не проводилась. Протокол задержания транспортного средства лежал у полицейских год до того, как я не ознакомился с материалами и не увидел, что там даже нет сведений о водителе, который двигался по полосе встречного движения в результате чего погиб человек,- рассказал адвокат Олег Поляничко.

Представитель пострадавшей семьи с жалобой об отсутствии должной реакции следователей обратился в Искитимскую межрайонную прокуратуру. У адвоката были ряд требований, такие как: отвод следователя Антроповой по делу, назначение автотехнической экспертизы, приобщение к проверке материала фотографий и т.д. Жалобу заместитель межрайонного прокурора Фомин удовлетворил, однако и после этого решительных действий сотрудников полиции не последовало. Фотографии к делу так и не были приобщены.

Отметим, что у погибшего в ДТП Сергея Фурцева остались жена и ребенок.

Водитель "Нивы" Сергей Герцог не смог поведать свою точку зрения о произошедшей аварии журналисту "Курьер. Среда. Бердск" сославшись на занятость, однако подтвердил, что за рулем автомобиля ездить продолжает.

В ближайшее время редакция свяжется с героями истории повторно, а пока участники надеются, что отношение правоохранителей к ДТП повлекшему смерть человека в селе Завьялово изменится.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Место аварии в селе Завьялово Искитимского района

Дочь Пескова раскрыла свой главный секрет
24-летняя девушка выпила вина в РФ, впала в кому и умерла
Душил колготками: Гордон объяснил свое поведение
Гордон попытался задушить гостя чулками в студии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
мотоциклистпогиб водительДТПаварияне лишили прав
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему не возбуждают уголовное дело?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБрат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
2:47:33 8/9/2021
Брат умершего мотоциклиста требует наказать водителя "Нивы" из села под Искитимом. Дело "мертвое" уже полтора года
БердскВодитель легковушки протаранили пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие
2:45:07 8/9/2021
Водитель легковушки протаранили пассажирскую маршрутку в Бердске. Есть пострадавшие
Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в России
2:26:19 8/9/2021
Правозащитник и автор Конституции Сергей Ковалев умер в России
Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы
2:24:13 8/9/2021
Россиянин погиб от удара молнии из-за медузы
БердскВ красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом
2:20:48 8/9/2021
В красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом
Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
2:20:00 8/9/2021
Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
2:10:03 8/9/2021
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
1:37:36 8/9/2021
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
1:20:32 8/9/2021
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа
1:14:40 8/9/2021
Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа