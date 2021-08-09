Утро. Суббота. Уютный городок Бердск и его уставшие жители на фото

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Утро. Суббота. 6 августа. Уютный городок Бердск и его уставшие жители. Давайте придумаем название к этому фото!
Давайте придумаем название к этому фото!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Утро. Суббота. 6 августа. Уютный городок Бердск и его уставшие жители. Давайте придумаем название к этому фото!
От редакции
Уютный Бердск?
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