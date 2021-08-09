Утро. Суббота. Уютный городок Бердск и его уставшие жители на фото
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Утро. Суббота. Уютный городок Бердск и его уставшие жители на фото

11:28:428/9/2021
0

Давайте придумаем название к этому фото!

Горожане устали

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Утро. Суббота. 6 августа. Уютный городок Бердск и его уставшие жители. Давайте придумаем название к этому фото!

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