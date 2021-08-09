Роскошный коттедж с пирсом под яхты выставили на продажу за 28 млн рублей в загородном клубе под Бердском
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Роскошный коттедж с пирсом под яхты выставили на продажу за 28 млн рублей в загородном клубе под Бердском

12:54:088/9/2021Фото: avito.ru/berdsk
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Дом выставлен на продажу с 3 августа 2021 года. Объявление уже просмотрели 20 076 новосибирцев. Отмечается, что дом имеет один этаж и он выполнен из бруса. Расстояние до центра Новосибирска - 30 километров.

Дом продается с недавних пор
Дом продается с недавних пор

Уникальный дом площадью 100,4 м² на участке 20 соток продают под Бердском. Как говорит владелец особняка, дом находится в эксклюзивном, шикарном место для проживания и отдыха расположенное на естественном, охраняемом острове в "Загородном клубе Морозово" вблизи одноименного села Новосибирской области.

- Это место для тех кто ищет спокойствие, природу, воздух, воду и экологически чистое место в Сибири. Строилось все для себя из дорогих и хороших материалов, но планы в жизни изменились. На участке имеется два дома по 104 кв. метров. Пирс под две яхты с маленькой баней из кедра и беседка с русской печью и теплыми полами. Есть большой хозблок, - пишет автор объявления.

Коттедж выставлен на продажу с 3 августа 2021 года. Объявление уже просмотрели 20 076 новосибирцев. Отмечается, что дом имеет один этаж и он выполнен из бруса. Расстояние до центра Новосибирска - 30 километров.

Дом находится в интересном месте

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