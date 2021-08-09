Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
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Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?

1:20:328/9/2021Фото: Православие
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В этот день на праздничный стол полагалось ставить особые блюда, а также готовили специальное угощение, которым нужно было как можно угощать маленьких детей, путешественников и нищих и бедных людей.

икона
Этот праздник очень почитался в народе

9 августа в народе отмечают день с названием Капустяник, а в храмах почитают очень известного и почитаемого целителя Пантелеймона.

Сегодня из уважения к великомученику строго запрещалось работать, а потому день посвящали сбору лекарственных трав. Особенно этим днем пользовались знахари - сегодня можно было собрать самые сильные травы, к тому же целитель Пантелеймон мог указать на места, где растут очень редкие целебные травы и коренья.

В это время начинали собирать урожаи свежей капусты, однако есть ее сегодня было запрещено - положено было доедать весь урожай прошлогодней капусты. Сегодня из нее готовили щи, тушили капусту, жарили ее, а также обязательно готовили пирожки. Именно пирожками старались побольше угостить ребятишек и накормить нищих и путешественников. Такие пирожки сегодня считались очень полезными - они дарили сил и здоровья.

В полях работать опасались из-за запрета, несмотря на то, что шла самая активная порка уборки зерновых. Считалось, что в работающего может ударить молния или спалит весь урожай на поле, поэтому второе название дня - Палий.

Не разрешалось сегодня отказывать в помощи ближнему. Не отказывались и от помощи нищим и самым опустившимся людям, поскольку целитель Пантелеймон помогал совершенно всем, следуя Слову Божьему, что ближних нужно любить, а все мы перед Господом равны - хоть богат человек, хоть совсем разорился и "опустился". Мимо чужого горя не проходили, стараясь оказать посильную помощь.

Именно поэтому было принято после посещения службы в храме подавать милостыню и заниматься благотворительностью - добро всегда возвращается сторицей.

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