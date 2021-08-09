Требование власти Бердска быть готовым к бесплатному подведению газа раскритиковал депутат Сычев: Срочно дайте заявку

До 14 августа в Бердске принимают заявки на заключение договоров по догазификации - бесплатному подключению к газопроводу до границ земельного участка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сбором информации от горожан, желающих подвести газ к своим домам, занимаются мэрия с бердским управлением капитального строительства.
Напомним, что Бердск вошел в программу бесплатной газификации, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным. «Газпром» собирается до конца 2025 года вложить 2,3 млрд рублей на газификацию Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций в регионе и построит межпоселковые газопроводы в нескольких районах. А областная власть, в свою очередь, займется строительством внутрипоселковых газопроводов.
Дачам - газ
На конец 2020 года уровень газификации жилфонда в Новосибирской области составлял 33,84%, газифицировано 132,7 тыс. домовладений. В Бердске предстоит подвести газ к 4000 частных домов и порядка 12 000 дач. Поскольку бердские СНТ находятся в черте города, они тоже попадают в программу бесплатной догазификации.
- Дачным обществам единый оператор подведет трубу до границ СНТ, а дальше собственники будут делать сами, - прокомментировал 9 августа «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УКСа Антон Антонов.
По его словам, бердчане приносят заявки на газификацию. Массово их собирают депутаты Николай Сычев и Николай Бауэр, у которых на округах обширный частный сектор, жители которого мечтают подключиться к газу. Но Антонов считает, что лучше сделать заявку на сайте «Газпрома».
- Он занимается сбором заявок. Мы потом все равно «Газпрому» повезем, - отметил Антонов.
Изначально минЖКХ и энергетики установил, что до 1 августа 2021 года власти населенных пунктов, вошедших в программу догазификации, должны предоставить данные о количестве домов. А до 15 августа — информацию по конкретным адресам, куда пойдет газ. Этим и объясняется сбор сведений от жителей.
Кто последний?
Не исключено, что в будущем установят некую очередность среди желающих бесплатно подвести газ до границ своих домовладений. Пока нет особых условий, кому в первым протянут трубу. Однако вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова заявил, что в первую очередь газ подведут тем жителям, кто уже подготовил необходимые коммуникации на своих участках.
Это заявление чиновника вызвало возмущение депутата Сычева. По его словам, нет никаких официальных требований по готовности участка и частного дома принять газ.
- Это как? Я котел поставлю, трубы подготовлю за 200 тыс. рублей и буду ждать, когда мне газопровод подведут? Так никто не делает. Путин сказал, что трубу подводят до границы земельного участка. Все. Никаких требований к домовладельцам не предъявляют, - рассказал Николай Сычев.
Он провел опрос среди жителей своего избирательного округа. Выяснилось, что подключиться к газу хотят не менее 500 домовладений.
- Мы отдали в администрацию 40 листов с подписями людей, которые хотят газифицировать свои частные дома. Теперь мы собираем заявки на согласие заключить договор с «Газпромом». Мы всем говорим, что дается всего год на социальную газификацию — бесплатный подвод трубы до участка. Все нужно сделать до 1 ноября 2021 года, когда дадут старт заключению договоров, - пояснил Сычев.
По его словам, инициативная группа организовала штаб по газификации, которая собирает заявки. Уже поступило 150 заявлений по той форме, которую опубликовала мэрия на своем официальном сайте и которую требует «Газпром». Все заявки уже отнесли в УКС. Никаких ограничений по числу желающих газифицироваться нет, подчеркнул депутат Сычев:
- Путин ничего на сей счет не сказал. Приказал газифицировать и - все!
В Искитиме закончили сбор информации от жителей для догазификации 6 августа. Там осталось мало домов без газа. Как известно, соседний с Бердском город в свое время попадал в региональную программу газификации. Поэтому в Искитиме газопроводы и низкого, и высокого давления строили за счет бюджета. А в Бердске, напомним, большой объем газификации предстоит из-за СНТ. Кроме того, в Бердске за счет бюджета протягивали лишь трубу высокого давления, а «низкую» горожане прокладывали на свои деньги.