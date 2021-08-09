Суд отправил под арест на два месяца врача-психиатра, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на пляже в Бердске

Бердский городской суд вынес постановление об аресте врача-психиатра, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Как стало известно меру пресечения ему избрали на два месяца - он будет находиться в СИЗО до 4 октября.
Напомним, 30-летний детский врач-психиатр, работающий в Бердской городской больнице, был задержан по подозрению в изнасиловании 16-летней пациентки на территории пляжа “Дюны”. Случай произошел 4 августа, об этом рассказала мать пострадавшей. По заявлению матери было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ - изнасилование несовершеннолетней. На данный момент 30-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.
Известно, что задержанный дополнительно принимает пациентов в частной клинике "Vita", где подрабатывает около года. Замечаний по его работе у руководства клиники нет, пациенты на него никогда не жаловались.
При этом родители детей уверены во враче, как в ответственном и честном человеке, который не мог пойти на такой поступок.
- У нас совершенно нет информации по существу дела, никто из нас не знаком с потерпевшей и ее матерью. У всех нижеподписавшихся дети состоят длительное время на учете у детского психиатра. Все мы хотим отметить, что Мартин Егоян ведет себя всегда исключительно профессионально и корректно, тактично, - сообщают в письме родители.
Также родители отмечают, что задержанный всегда относился к детям с ментальными нарушениями с пониманием. И всегда готов был принять и оказать квалифицированную помощь, проявив искренний интерес к состоянию здоровья ребенка.