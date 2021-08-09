В красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом

Стоят ли жители Бердска в очередях к медикам красной зоне в поликлинике №1 ЦГБ Бердска, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" 9 августа. Прибыв на место, стало очевидно, что очередей нет. Но все зависит от времени и дня недели.
Напоминаем, месяц назад "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что поток людей разделили. Поэтому стало удобнее. В очередь на прием к трем врачам-терапевтам в красной зоне поликлиники №1 сидели люди, которым действительно нужен именно врач, а не объяснения, что им делать.
Одна из пациенток, которая пришла делать тест. Объяснила, что люди сначала идут в один кабинет - № 4, а затем уже на "мазок" во второй кабинет, где сдают тест и ждут результата.
- Тут очереди собираются только из-за приема в четвертый кабинет по 20-30 минут. То есть, долго ждать приходится, от чего люди и собираются, - объяснила бердчанка.
14 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщал, что очереди в красной зоне на прививки уменьшились. Люди приходили и свободно могли поставить прививку.
По данным оперативного штаба на 9 августа в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 805 жителей. Тестов взято 100. Выздоровевших и выписанных 2015. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2167 случаев коронавирусной инфекции.