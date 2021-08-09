В красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В красной зоне поликлиники №1 ЦГБ Бердска резко исчезла многочасовая очередь из зараженных коронавирусом

2:20:488/9/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
0

"Тут очереди собираются только из-за приема в четвертый кабинет по 20-30 минут. То есть, долго ждать приходится, от чего люди и собираются", - объяснила бердчанка.

Кабинет в котором сдают мазок
Сюжет: Третья волна коронавируса
Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа

Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августаСвежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августаЕщё 511 новости

Стоят ли жители Бердска в очередях к медикам красной зоне в поликлинике №1 ЦГБ Бердска, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" 9 августа. Прибыв на место, стало очевидно, что очередей нет. Но все зависит от времени и дня недели.

Напоминаем, месяц назад "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что поток людей разделили. Поэтому стало удобнее. В очередь на прием к трем врачам-терапевтам в красной зоне поликлиники №1 сидели люди, которым действительно нужен именно врач, а не объяснения, что им делать.

Одна из пациенток, которая пришла делать тест. Объяснила, что люди сначала идут в один кабинет - № 4, а затем уже на "мазок" во второй кабинет, где сдают тест и ждут результата.
- Тут очереди собираются только из-за приема в четвертый кабинет по 20-30 минут. То есть, долго ждать приходится, от чего люди и собираются, - объяснила бердчанка.

14 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщал, что очереди в красной зоне на прививки уменьшились. Люди приходили и свободно могли поставить прививку.

По данным оперативного штаба на 9 августа в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 805 жителей. Тестов взято 100. Выздоровевших и выписанных 2015. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2167 случаев коронавирусной инфекции.

номера, на которые звонить, чтобы узнать результат теста

Вход в красную зону

В обед было пусто

Названо имя заработавшего на производстве «Спутника V»
Мнение ученых о падение эффективности вакцин от коронавируса
Возвращение монстров: 11 осужденных говятся выйти на свободу
Новая пенсионная реформа: что ждет россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
прививкавакцинациякабинеткоронавирускрасная зона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему собираются очереди?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
2:20:00 8/9/2021
Затяжная яростная магнитная буря обрушится на метеопатов в августе 2021 года: Даты бури и лучшие советы
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
2:10:03 8/9/2021
"У него все горшки полные, через закрытую дверь пахнет": Запертый в палате больницы 2-летний малыш вытирал за собой фекалии простыней
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
1:37:36 8/9/2021
Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
1:20:32 8/9/2021
Что обязательно нужно раздавать детям, странникам и нищим в день святого Пантелеймона 9 августа 2021 года?
Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа
1:14:40 8/9/2021
Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа
БердскТребование власти Бердска быть готовым к бесплатному подведению газа раскритиковал депутат Сычев: Срочно дайте заявку
1:02:29 8/9/2021
Требование власти Бердска быть готовым к бесплатному подведению газа раскритиковал депутат Сычев: Срочно дайте заявку
Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров
12:56:05 8/9/2021
Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
11:56:18 8/9/2021
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
БердскВ Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
11:53:52 8/9/2021
В Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его
11:38:04 8/9/2021
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его