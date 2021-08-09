Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров
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Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров

12:56:058/9/2021Фото: pixabay
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Причиной такого инцидента стал сильный туман, опустившийся на города.

Туман стал причиной задержки рейсов в сибирских аэропортах

Больше 50 рейсов, вылет и прилет которых был запланирован на утро, задерживаются в аэропортах Кемерова, Красноярска, Иркутска и Новосибирска. Причиной этому стал сильный туман, который окутал всю Сибирь.

Согласно онлайн-табло аэропорта Красноярска, задержан вылет порядка 20 рейсов, примерно столько же прибывающих задержано или отменено.

- Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости, решение принимает командир воздушного судна, - рассказали в аэропорту.

Четыре самолета, прибывающие из Москвы и Симферополя в Иркутск, были направлены на запасные аэродромы в Улан-Удэ и Читу из-за густого тумана. Задержаны еще два рейса из Новосибирска. Кроме того, произошла задержка как минимум четырех рейсов из Иркутска: один в Москву и три в северные районы области, где наблюдается задымление из-за лесных пожаров.

В Новосибирском аэропорту застряли рейсы в Читу, Талакан, Абакан, Томск, Иркутск. Вылета ожидало около 500 человек, в настоящее время все самолеты отправились в пункты назначения. А из-за сильного тумана в Томске рейс с 182 пассажирами на борту прибыл в Толмачево.

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