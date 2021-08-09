Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа

Сегодня, 9 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 196 новых заболевших.
Скончались еще десять пациентов: мужчина в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет и две женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 427 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 046 пациентов, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 280 человек. На ИВЛ – 32 пациента.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».