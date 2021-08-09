Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Девять женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки 9 августа

1:14:408/9/2021Фото: pixabay
0

Оперштаб сообщил о 196 новых заболевших.

Почти 200 новых зараженных ковидом выявили в НСО
Сюжет: Третья волна коронавируса
Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа

Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августаДлительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдатьЕщё 510 новости

Сегодня, 9 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 196 новых заболевших.
Скончались еще десять пациентов: мужчина в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет и две женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 427 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 046 пациентов, в том числе 63 ребенка. В отделениях реанимации находятся 280 человек. На ИВЛ – 32 пациента.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Олеся Железняк стала неузнаваемой: ее вид обсуждает вся сеть
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Россию ждут смертельные волны жары: климатолог предупреждает
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребование власти Бердска быть готовым к бесплатному подведению газа раскритиковал депутат Сычев: Срочно дайте заявку
1:02:29 8/9/2021
Требование власти Бердска быть готовым к бесплатному подведению газа раскритиковал депутат Сычев: Срочно дайте заявку
Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров
12:56:05 8/9/2021
Больше 50 утренних рейсов задержаны в аэропортах Сибири из-за дыма от лесных пожаров
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
11:56:18 8/9/2021
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
БердскВ Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
11:53:52 8/9/2021
В Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его
11:38:04 8/9/2021
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его
Кто имеет право на пособие от 8 до 16 лет, разъяснил ПФР
11:20:39 8/9/2021
Кто имеет право на пособие от 8 до 16 лет, разъяснил ПФР
9 августа – день Целителя Пантелеймона: категорические запреты и обязательные дела для всех верующих
11:20:24 8/9/2021
9 августа – день Целителя Пантелеймона: категорические запреты и обязательные дела для всех верующих
Пьяный пенсионер застрелил 2-летнюю девочку из-за "обидных слов". Все подробности трагедии под Тулой
11:13:26 8/9/2021
Пьяный пенсионер застрелил 2-летнюю девочку из-за "обидных слов". Все подробности трагедии под Тулой
БердскРодители особенных детей заступились за врача-психиатра из ЦГБ Бердска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на пляже "Дюны"
10:54:31 8/9/2021
Родители особенных детей заступились за врача-психиатра из ЦГБ Бердска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на пляже "Дюны"
Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
10:48:51 8/9/2021
Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске