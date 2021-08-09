Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии
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Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии

1:37:368/9/2021Фото: pixabay
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Всего число жертв стихии превышает 180 человек.

Это сильнейшее наводнение в Германии за последние 75 лет

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о том, что в результате наводнения в Германии погибли трое россиян. А всего число жертв превышает 180 человек.

- Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, — отметил Нечаев, добавив, что в том числе погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ.

Российский посол выразил глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Также он заявил, что посольство и российские консульские представительства продолжают отслеживать ситуацию.

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