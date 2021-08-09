Трое россиян погибли в сильнейших наводнениях Германии

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о том, что в результате наводнения в Германии погибли трое россиян. А всего число жертв превышает 180 человек.
- Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, — отметил Нечаев, добавив, что в том числе погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ.
Российский посол выразил глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Также он заявил, что посольство и российские консульские представительства продолжают отслеживать ситуацию.