Швеллер, двутавр и уголок – востребованный металлопрокат

Распространенными видами металлопроката являются швеллеры, уголки и двутавровые балки. Эти изделия востребованы в различных отраслях для создания конструкций высокой жесткости и прочности. Металлобаза АО Металлоторг предлагает швеллеры, уголки и двутавры в широком ассортименте. Различные виды фасонного профиля можно приобрести в компании на выгодных условиях.Все изделия полностью соответствуют требованиям ГОСТ и требованиям существующих технических регламентов. Для изготовления изделий могут использоваться методы сгибания, сварки и прокатки.
Профили изготавливаются из различных материалов: углеродистой, низколегированной или конструкционной стали. Если изделия планируется использовать на открытых участках, то для их производства используется оцинкованная углеродистая сталь, что позволяет защитить конструкции от коррозии. Профиль, который эксплуатируется в суровых климатических условиях, изготавливается из низколегированной стали. При этом температурный диапазон находится в пределах от -70°С - +450°С.
Профили отличаются внешним исполнением и конфигурацией. Они имеют следующие отличия:
- Швеллер. Это профиль с П-образным сечением. Два сгиба в изделии выполняют функции ребер жесткости. Благодаря им исключается потеря формы при большой нагрузке. Швеллер способен противостоять нагрузкам на разрыв и сжатию.
- Двутавров. Это профиль с Н-образное сечением. Изделие при минимальном весе отличается большой несущей способностью. Двутавры используются для придания конструкции жесткости.
- Уголок. Это профиль с Г-образным сечением. В изделиях имеется одно ребро жесткости. Уголки могут быть разнополочными и равнополочными. Изделия хорошо справляются со значительными динамическими воздействиями.
Сферы примененияОбласть применения уголков обширная. Этот профиль востребован при сооружении различных металлических конструкций. Без данного вида металлопроката невозможно современное промышленное или гражданское строительство. Уголок используют:
- Для монтажа и крепления несущих балок в различных металлоконструкциях.
- При прокладке трубопроводов надземным способом.
- При проведении каркасного высотного строительства.
- В качестве жесткой арматуры в монолитном строительстве или при формировании перекрытий, подвергаются высоким механическим нагрузкам.
Швеллер повсеместно используются в строительстве при сооружении каркасов различных конструкций и их усиления. Профили востребованы для прокладки коммуникаций, создания кровельных прогонов и опорных колон. Также швеллеры пользуются спросом в тяжелом машиностроении, в автомобилестроении, в вагоностроении и судостроении в качестве элементов, которые должны выдерживать большие нагрузки.
Двутавры используются в качестве несущих элементов в различных сооружениях и конструкциях. Отличительная способность данного вида - способность выдерживать большие нагрузки во всех направлениях. Жесткость конструкции обеспечивается Н-образным сечением, Эта конструктивная особенность приравнивает крутящий момент к нулю. Наиболее часто двутавры используются для укрепления:
- Мостов и эстакад.
- Шахт и тоннелей.
- Котлованов и укрепленных береговых линий.
- Производственных и складских помещений.
- Грузовых платформ, вагонов и судов.
Швеллеры, двутавры и уголки – это профили, которые отличаются удобством при транспортировке. Этот металлопрокат характеризуется возможностью рационального хранения и простотой монтажа.